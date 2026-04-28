Bertamiráns reúne a casi 400 participantes en su tradicional carrera de orientación

Familias y grupos de amigos llenaron el paseo fluvial y las zonas verdes durante la prueba Concello de Ames

Bertamiráns se convirtió este domingo en el gran escenario de la orientación deportiva con la celebración de la quinta Carreira de Orientación Concello de Ames, una cita que reunió a cerca de 400 personas inscritas y que volvió a consolidarse dentro del calendario deportivo local. La prueba se desarrolló desde las 11.00 horas en el entorno del paseo fluvial, así como por calles y zonas verdes de la localidad.

El evento, impulsado por la Concellería de Deportes en colaboración con Xesta Natureza, contó finalmente con más de 330 participantes activos durante una mañana marcada por el buen tiempo, el ambiente familiar y la combinación de deporte, estrategia y contacto con la naturaleza.

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Una prueba para todas las edades

La carrera dispuso de tres categorías de menor a mayor dificultad —Xestiñas, Xestas y Xesteiras— pensadas para deportistas de distintos niveles y edades. Muchas familias y grupos de amigos aprovecharon la jornada para iniciarse en una disciplina que gana adeptos año tras año en Ames.

La concelleira de Deportes, Susana Señorís, destacó que “a xornada de orientación é unha actividade que esperta cada vez máis interese por parte da veciñanza de Ames”. Además, señaló que la prueba supone una oportunidad para disfrutar del entorno natural y descubrir nuevos rincones del municipio.

Sin incidencias y con buen ambiente

La jornada concluyó alrededor de las 13.30 horas sin incidencias. Tras cruzar la meta, los participantes repusieron fuerzas con un avituallamiento líquido y sólido preparado por la organización.

Desde Xesta Natureza y Marmar Outdoor agradecieron el respaldo institucional recibido y subrayaron que este tipo de eventos fomentan hábitos de vida saludable y ponen en valor el territorio “dun xeito diferente e respectuoso”.