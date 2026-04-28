Belako actuará en Santiago: la banda vasca confirma concierto en la Sala Capitol dentro de su nueva gira

Belako actuará en la Sala Capitol de Santiago el próximo 8 de noviembre Archivo

Santiago de Compostela volverá a situarse en la ruta de los grandes directos estatales con la llegada de Belako, una de las bandas más reconocidas del panorama alternativo nacional. El grupo vasco ha confirmado un concierto en la Sala Capitol el próximo domingo 8 de noviembre, cita que servirá para presentar en directo su nuevo trabajo discográfico.

La actuación compostelana será la última parada gallega de una gira de seis conciertos que también pasará por Lugo, Cambados, Vigo, A Coruña y Boiro. De este modo, Santiago volverá a convertirse en uno de los escenarios de referencia para las giras de salas en Galicia.

Nuevo disco y regreso a los escenarios

Belako regresará este año con un nuevo álbum que verá la luz el 2 de octubre, tres años después de la publicación de ‘Sigo Regando’. La formación afronta esta nueva etapa con una extensa gira que, por el momento, ya suma más de 30 fechas entre salas y festivales de España, además de actuaciones internacionales en países como México o Alemania.

La banda se ha consolidado como uno de los nombres más destacados del post-punk y rock independiente estatal gracias a un sonido contundente, personalidad propia y una sólida trayectoria en directo.

Entradas ya disponibles para Santiago

Las entradas para el concierto de la Sala Capitol ya se encuentran a la venta por 18 euros, con gastos de gestión incluidos, a través de Enterticket y de la página web oficial del grupo.