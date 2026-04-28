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Santiago de Compostela

Así será la fiesta de Santo Isidro de Rois | Programación completa

El municipio celebrará el 15 de mayo su jornada central con comida popular, actividades familiares, música en directo y citas deportivas durante todo el mes

Eladio Lois
Eladio Lois
28/04/2026 09:20
La celebración, en 2025
La celebración, en 2025
Concello de Rois
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El Concello de Rois ya calienta motores para las Festas do Santo Isidro Labrador 2026, cuyo día grande se celebrará el próximo 15 de mayo con una programación que combinará tradición, música, deporte y reconocimientos. El principal homenaje de esta edición recaerá en José Luis Franco Pérez, responsable de la taberna A Carballeira, mientras que el creador de contenido Gabi García Calvo será el encargado de pronunciar el pregón.

La jornada comenzará a las 09.00 horas con el lanzamiento de bombas de palenque y una alborada en Urdilde y Rois a cargo del Obradoiro de Cultura Tradicional Chorima. A las 13.00 horas se celebrará la misa solemne cantada en la iglesia parroquial de San Mamede de Rois. 

Reconocimiento a toda una vida en la hostelería local

Los actos centrales tendrán lugar desde las 14.00 horas en el pabellón de Rois, con presentación del alcalde de Rois, Ramón Tojo Lens. En ese mismo evento intervendrá Gabi García Calvo como pregonero y se entregará también el premio al cartel anunciador de las fiestas, obra de María Dolores Busto Beade.

El momento más simbólico llegará con el homenaje a José Luis Franco Pérez, vinculado desde hace más de 45 años a la taberna A Carballeira, en la parroquia de Sorribas. El establecimiento abrió sus puertas en 1979 y se consolidó con el paso del tiempo como punto de encuentro vecinal y espacio de relación social en el rural. 

Comida popular, verbena y actividades para todos

Tras el acto institucional, a las 15.00 horas se celebrará la comida popular en el polideportivo de Rois. Las entradas podrán retirarse en el Concello hasta el 11 de mayo. Los precios serán de 15 euros para vecinos empadronados, 10 euros para niños de hasta 10 años del municipio y 30 euros para personas no empadronadas.

La programación continuará por la tarde en el recinto del CPI Plurilingüe Os Dices con música y animación a cargo de Antonio Barros e Ialma, además de hinchables, juegos y talleres. Ya por la noche, desde las 23.00 horas, el campo de la fiesta acogerá la verbena con la orquesta Saudade y la disco móvil Apocalipsis. 

Deporte y Punto Lila

Las celebraciones incluirán además el XIX Premio Ciclista do Santo Isidro, Trofeo Suso Blanco Villar, previsto para el 9 de mayo, y la VII Andaina do Santo Isidro Labrador, que se desarrollará el 17 de mayo coincidiendo con el Día das Letras Galegas.

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Más información

El Concello instalará también un Punto Lila durante la madrugada del 15 al 16 de mayo, entre las 00.00 y las 03.00 horas, como espacio de información y apoyo frente a posibles situaciones de acoso o agresión.

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