Área Central anuncia la futura ampliación del gimnasio Dreamfit

Interior de Dreamfit Área Central

El Outlet Área Central afronta una semana marcada por las novedades comerciales, promociones especiales y nuevas actividades en Santiago. Entre los anuncios destacados figura la futura ampliación del gimnasio Dreamfit, que incrementará sus instalaciones en los próximos meses tras la buena acogida registrada desde su apertura.

Dreamfit abrió sus puertas en Área Central en septiembre de 2024 y, según trasladan desde el complejo comercial, ha ido aumentando progresivamente su clientela. La decisión de ampliar superficie busca reforzar la presencia de la marca tanto en el centro como en la ciudad.

Descuentos especiales y campaña por el Día de la Madre

El centro celebrará esta semana una nueva edición del Súper Weekend, una campaña promocional habitual en los últimos días de cada mes. En esta ocasión tendrá lugar miércoles, jueves y sábado, con descuentos adicionales que podrán alcanzar el 60% en distintos establecimientos.

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La iniciativa coincidirá además con la cercanía del Día de la Madre, por lo que Área Central destaca esta cita como una oportunidad para realizar compras en firmas presentes en el complejo, entre ellas Bimba y Lola, Scalpers, Silbon, Purificación García, Fifty, El Pulpo o Lolita Moda. La óptica Opticoa mantendrá también promociones de apertura, como gafas graduadas antirreflejantes desde 49 euros.

Regresa la pop-up ‘Materia Prima’

Área Central acogerá asimismo la segunda edición de la pop-up artesanal ‘Materia Prima’, organizada en colaboración con la Asociación para o Fomento e o Impulso da Artesanía Galega (Afiga). Se desarrollará miércoles, jueves y sábado en horario de 11.00 a 21.00 horas.

Cerca de una quincena de talleres mostrarán y venderán productos elaborados de forma artesanal, entre ellos artículos de cuero y madera, broches, joyería, ilustraciones, velas o complementos para el cabello.