Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Un estudo revela que o 94% das limpezas de praias con voluntariado non figura en rexistros oficiais

A investigación da Universidade de Santiago de Compostela e do Instituto Español de Oceanografía destaca o impacto ambiental e económico destas accións cidadás, valorado en 2,86 millóns anuais

Redacción
27/04/2026 06:21
O estudo estima que o traballo voluntario asociado ás limpezas de praias equivalería a 2,86 millóns de euros anuais
Santi Alvite
Un estudo da USC e do Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) demostrou que as limpezas de praias realizadas por voluntariado en España teñen un impacto ambiental e social maior que o que reflicten os rexistros oficiais. A investigación, publicada na revista 'Marine Pollution Bulletin' e cun enfoque de ciencia cidadá pasiva, analizou publicacións nas redes sociais X e Instagram para identificar accións de limpeza realizadas por cidadáns ao longo da costa española durante 2024. En total detectáronse 487 limpezas, das cales o 94% non aparecía en ningún tipo de base de datos ou informe institucional.

Máis aló de retirar residuos do litoral, estas iniciativas teñen un valor económico significativo. O estudo estima que o traballo voluntario asociado ás limpezas de praias equivalería a 2,86 millóns de euros anuais, se se toman como referencia os custos de servizos profesionais de limpeza. Ademais, as limpezas manuais realizadas por voluntariado resultan especialmente beneficiosas en zonas ecoloxicamente sensibles, como dunas ou áreas de reprodución de aves, onde a limpeza mecánica pode causar danos á biodiversidade. A acción cidadá permite así manter praias máis limpas cun menor impacto ambiental, reducir custos ás arcas públicas e, ademais, xerar beneficios para a saúde ao fomentar o contacto coa natureza e aumentar a conciencia ambiental sobre outros problemas do noso litoral.

“A información procedente de redes sociais pode axudar ás administracións para obter unha visión máis completa do problema do lixo mariño e a recoñecer o papel fundamental que desempeña la ciudadanía en la protección de las costas”, sinalan dende o equipo investigador do que forma parte Joana Ferreira, pertencente ao Centro de Investigación Interuniversitario en Economía e Empresa para a Sociedade (ECOBAS).

Este traballo forma parte do proxecto FreeLitter-AT, financiado polo programa Interreg do Espazo Atlántico, cuxo obxectivo é mellorar a detección, seguimento e prevención do lixo mariño mediante a combinación de ferramentas tecnolóxicas innovadoras e participación cidadá.

Te puede interesar

As obras da DP-7804 foron adxudicadas en 2022 e continúan sen finalizar, mentres a senda de Figueiras acumula máis de dous anos de atraso

Muíños esixe á Deputación solucións urxentes para a DP-7804 e a senda de Figueiras
Redacción
O voceiro socialista anunciou que o seu grupo preguntará no pleno cando prevé o goberno municipal sacar o concurso para garantir a apertura das cafetarías na tempada de maior actividade

O PSdeG ve “insuficiente” a zona tensionada en Santiago sen medidas concretas de vivenda
Redacción
O novo servizo esixirá autobuses de piso baixo e considerará a avaría das ramplas motivo de retirada do vehículo

O novo contrato de bus urbano de Santiago reforzará a accesibilidade con autobuses adaptados
Redacción
As subvencións cubrirán actividades realizadas entre o 1 de xaneiro e o 20 de outubro de 2026

Santiago destina 285.000 euros a axudas para actividades e asociacións culturais en 2026
Redacción