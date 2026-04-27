Santiago promociónase en Irlanda ante as novas conexións aéreas con Dublín e Cork
Turismo de Santiago reforza a súa presenza no mercado irlandés xunto a Aer Lingus, que operará sete frecuencias semanais co aeroporto Rosalía de Castro
Turismo de Santiago promocionou a cidade a semana pasada en Dublín e Cork, coas que o aeroporto Rosalía de Castro terá unha conexión directa a partires de finais de maio. A ruta de Dublín é unha ruta xa consolidada que no 2025 contou con preto de 60.000 pasaxeiras e pasaxeiros. Pola súa banda, a ruta a Cork é unha nova ruta que comezará a operar Aer Lingus nesta tempada de verán. Deste xeito, Aer Lingus terá sete frecuencias semanais que conectarán Irlanda con Santiago.
A entidade de promoción turística municipal participou una Irish Travel Trade Show, con xornadas de traballo específicas con axencias de viaxe e touroperadores que tiveron lugar o mércores en Cork e o xoves en Dublín, en ambos casos coa colaboración de Aer Lingus e da OET de Dublín.
O mercado turístico irlandés amosa unha clara preferencia polas viaxes de lecer, cun claro componente cultural. Así, nos últimos anos hai un aumento nas viaxes guiadas en grupo, que combinan o interese cultural coa exploración de destinos menos coñecidos. Estas viaxes inclúen temáticas como arte, música, gastronomía, historia ou mesmo a agricultura.
O sendeirismo é outra actividade moi popular en Irlanda, con numerosos grupos que organizan viaxes anuais a destinos europeos fóra da tempada alta, sendo o Camiño de Santiago unha opción moi coñecida e destacada entre a poboación irlandesa. De feito, no 2025 Irlanda foi o octavo mercado con maior número de Compostelas entregadas, superando as 10.000.