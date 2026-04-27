Qué cambia realmente en Santiago al ser zona tensionada: límites al alquiler y más protección para inquilinos

La declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado traerá consigo cambios relevantes en el mercado del alquiler, especialmente en el control de precios y en los derechos de los inquilinos. La medida, prevista en la Ley estatal de Vivienda, introduce nuevas reglas que afectarán tanto a nuevos contratos como a la relación entre propietarios y arrendatarios.

Límites al precio y nuevas condiciones

Uno de los principales cambios será el control del precio en los nuevos contratos de alquiler. A partir de ahora, la renta no podrá superar el precio del contrato anterior vigente en los últimos cinco años.

Además, en el caso de los llamados grandes tenedores, el límite será aún más estricto. En Santiago se considerará gran tenedor a quien posea cinco o más viviendas —rebajando el umbral habitual de diez—, y en estos casos el precio del alquiler deberá ajustarse al índice oficial de referencia.

Esta limitación también se aplicará a viviendas que no hayan estado alquiladas en los últimos cinco años, que deberán fijar su precio conforme a ese mismo índice.

Más protección para los inquilinos

La declaración introduce también nuevas garantías para los arrendatarios. Entre ellas, destaca la posibilidad de solicitar hasta tres prórrogas anuales adicionales al finalizar el contrato, manteniendo las mismas condiciones y el mismo precio.

Esto supone un cambio significativo respecto a la situación anterior, en la que el propietario podía no renovar el contrato o modificar libremente el precio al término del mismo. Ahora, el inquilino gana estabilidad y capacidad de permanencia en la vivienda.

Incentivos fiscales para bajar precios

Junto a las limitaciones, la normativa incorpora deducciones fiscales para los propietarios que opten por reducir el precio del alquiler. Estas bonificaciones en el IRPF pueden ser elevadas —en algunos casos de hasta el 90 %— si se cumplen determinados requisitos, como aplicar rebajas significativas respecto al contrato anterior o destinar la vivienda a colectivos prioritarios.

El objetivo de estos incentivos es fomentar que los propietarios ajusten las rentas a la baja y aumenten la oferta de alquiler asequible en la ciudad.

Qué no cambia con la nueva medida

Algunas de las condiciones del mercado del alquiler ya estaban en vigor antes de esta declaración. Es el caso del límite a la actualización anual del precio, fijado actualmente en el 2 %, que se aplica en toda España, independientemente de si la zona está tensionada o no.

También continúa vigente la obligación de que los gastos de gestión inmobiliaria sean asumidos por el propietario, una medida implantada a nivel estatal desde 2023.