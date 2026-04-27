O novo contrato de bus urbano de Santiago reforzará a accesibilidade con autobuses adaptados
O Concello incorpora no prego medidas como dobre rampla, avisos acústicos e sistemas de guiado para persoas con mobilidade reducida e diversidade funcional
O concelleiro de Mobilidade, Convivencia e Centros Socioculturais, Xan Duro, mantivo hoxe unha xuntanza con representantes de diferentes entidades sociais para abordar as novidades recollidas no prego de transporte urbano que lle afectan en particular ás persoas con diversidade funcional e mobilidade reducida. O edil explicou que os novos autobuses serán completamente accesibles e incorporarán sistemas de avisos visuais e acústicos para facilitar a accesibilidade.
Na reunión, solicitada polas propias entidades, participaron representantes de AMICO, COGAMI, ACEM, AGAPA, ConArtritis Santiago e Compostela Inserta. O concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, e o xerente de Tussa, José Ramón Mosquera, explicaron as novidades incorporadas á licitación do servizo de transporte urbano no que tén que ver coa accesibilidade. Así, explicaron que un dos requisitos para as empresas licitadoras é que os novos autobuses incorporen dobre rampla, manual e automática, e que sexan de piso baixo continuo integral, salvo os vehículos de dimensións máis reducidas que, por motivos técnicos, terán piso baixo nas dúas portas de acceso pero terán certa elevación na parte traseira.
Ademais, a avaría dunha rampa considerarase motivo de inhabilitar o vehículo, de maneira que nese caso terá que ser substituido para a prestación do servizo. Respecto do espazo para cadeira de rodas, ao seu carón instalarase un pulsador de solicitude de parada á altura acaída, e no exterior do vehículo, á dereita ou esquerda da porta de acceso, instalarase tamén un pulsador de solicitude de rampla. Para mellorar a accesibilidade, tamén se incorporará un novidoso sistema de guiado óptico-acústico para persoas cegas e con problemas de audición e existirán pulsadores de solicitude de parada, debidamente repartidos, que contarán con sinalización adicional en braille. O edil tamén aclarou que os autobuses temporais, que prestarán o servizo no inicio do contrato e durante un prazo máximo dun ano, serán tamén de piso baixo.