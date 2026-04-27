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Santiago de Compostela

Nordesía celebra en Santiago sus 30 años con una noche histórica en la Sala Capitol

La productora gallega reunió a grandes nombres de la música y la cultura en una cita que también sirvió para presentar la séptima edición del Festival MARÉ

Eladio Lois
Eladio Lois
27/04/2026 14:34
La Sala Capitol acogió la gala del 30 aniversario de Nordesía ante más de 400 asistentes
La Sala Capitol acogió la gala del 30 aniversario de Nordesía ante más de 400 asistentes
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Nordesía Producións celebró este sábado en la Sala Capitol de Santiago su 30 aniversario con una gala multitudinaria que congregó a más de 400 personas y reunió sobre el escenario a artistas ligados a la trayectoria de la compañía. La cita, marcada por la música y la emoción, sirvió además como lanzamiento oficial de la séptima edición del Festival MARÉ, que se celebrará del 23 al 27 de septiembre en Compostela.

El actor y humorista Carlos Blanco ejerció como maestro de ceremonias en una velada en la que repasó los orígenes de la empresa, fundada en 1996 por Vítor Belho y Paco de Pin. Durante el acto se puso en valor el papel de Nordesía como firma pionera en la profesionalización e internacionalización del sector cultural gallego. 

Carlos Blanco condujo una noche de homenaje a la trayectoria cultural de Nordesía
Carlos Blanco condujo una noche de homenaje a la trayectoria cultural de Nordesía
Pixelín Photo

Una noche llena de música en Capitol

Por el escenario de la sala compostelana pasaron nombres como Uxía, X.M. Budiño, A Pedreira & Alejandro Vargas, Felisa Segade, Cheny Wa Gune, Marcos Coll, Lumedoloop, DJ Mil o la Banda das Crechas, entre otros artistas vinculados a la historia de la promotora.

Uno de los momentos destacados de la noche fue la actuación de Expresso Transatlântico, banda lisboeta encargada de presentar el Festival MARÉ. El grupo interpretó temas de su nuevo álbum ‘Trópico Paranóia’, combinando tradición portuguesa y sonidos contemporáneos. La celebración concluyó con una sesión de DJ Panko, integrante de Ojos de Brujo, que convirtió la Capitol en una pista de baile. 

Recuerdo a Narf y nuevos proyectos

La gala también tuvo espacio para el recuerdo de Fran Pérez ‘Narf’, coincidiendo con el décimo aniversario de su fallecimiento. Carlos Blanco evocó su legado artístico, desde su paso por la NASA y Chévere hasta proyectos como Aló Irmâo o la Psicofónica de Conxo.

Nordesía aprovechó la celebración para reivindicar su vigencia tras tres décadas de actividad y más de 4.000 conciertos organizados en cinco continentes. Entre los próximos proyectos figuran iniciativas como la celebración de Begoña Caamaño en el Día das Letras Galegas, conciertos de Kevin Johansen y Liniers en Galicia, el Fisterra Blues Experience y el propio Festival MARÉ.

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