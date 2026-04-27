Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Muíños esixe á Deputación solucións urxentes para a DP-7804 e a senda de Figueiras

O concelleiro non adscrito, Gonzalo Muíños, denuncia atrasos, deficiencias e riscos de seguridade en ambas infraestruturas e levará o asunto ao pleno

Redacción
27/04/2026 18:43
As obras da DP-7804 foron adxudicadas en 2022 e continúan sen finalizar, mentres a senda de Figueiras acumula máis de dous anos de atraso
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50
PRIMERA-LINEA-620

O concelleiro non adscrito, Gonzalo Muíños, reclama á Deputación da Coruña avances inmediatos en dúas actuacións viarias no municipio que acumulan atrasos, paralizacións e múltiples deficiencias: o vial DP-7804, que conecta Santiago con Val do Dubra, e a senda peonil entre o Carme de Abaixo e Figueiras.

No caso da estrada provincial DP-7804, correspondente a un proxecto de ampliaciónda calzada e mellora do trazado, a veciñanza de A Peregrina ten detectado diversas eivas tras a execución das obras. Entre elas, destaca a alteración do curso histórico dunha fonte sen que se habilitase unha solución alternativa axeitada, o que está a provocar problemas de drenaxe da auga no lugar de Bargo, con risco de acumulacións que poden afectar tanto ás fincas lindeiras como á seguridade viaria.

A maiores, persisten outras problemáticas neste vial, como a falta de pintado da calzada malia levar semanas con condicións meteorolóxicas favorables, a existencia dun semáforo instalado hai máis dun ano que continúa sen funcionar, o mal estado do firme con presenza de fochancas —especialmente na contorna de Miramontes— e desprendementos no noiro desta mesma zona. Cómpre lembrar que esta actuación foi adxudicada en febreiro de 2022 e, na actualidade, permanece paralizada e sen finalizar.

Problemas de seguridade peonil na senda de Figueiras

Por outra banda, Gonzalo Muíños critica a situación da senda peonil entre o Carme de Abaixo e Figueiras, unha actuación adxudicada en marzo de 2023 “que acumula xamáis de dous anos de atraso, con paralizacións reiteradas e incumprimentos dos prazos comprometidos”.

“Segundo denuncia a veciñanza, en varios treitos xa executados a senda transcorre ao mesmo nivel e co mesmo material que a estrada”, explica Muíños, o que provoca que sexa empregada polos vehículos como un carril adicional, “sendo un perigo evidente para os peóns”.

A falta de sinalización horizontal e vertical, xunto coa ausencia de medidas efectivas de separación, agrava esta situación e converte unha infraestrutura pensada para mellorar a mobilidade peonil nun risco potencial para a veciñanza.

Ante esta situación, as Non Adscritas levarán ao vindeiro pleno unha proposición na que instar á Deputación Provincial da Coruña a revisar o estado do vial DP-7804 para corrixir as deficiencias detectadas e garantir un correcto drenaxe das augas, así comoa retomar de inmediato as obras da senda de Figueiras incorporando medidas urxentes que aseguren a seguridade das persoas peóns. Así mesmo, reclama ao goberno municipal a posta en funcionamento inmediata do semáforo instalado neste vial para mellorar a seguridade viaria na zona.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

