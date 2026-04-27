Luis Penido roza el podio en Austria tras una gran remontada en el Europeo de Montaña

Penido rozó el podio en Rechberg en el arranque del Europeo de Montaña Cedida

El piloto santiagués Luis Penido comenzó la temporada 2026 con una actuación destacada en la Subida a Rechberg (Austria), primera prueba del Campeonato de Europa de Montaña, donde se quedó a las puertas del podio tras una remontada constante durante todo el fin de semana.

Penido, que regresaba a la competición después de varios meses sin correr, afrontó además la cita sin haber podido probar previamente la nueva configuración de su Renault Clio. Aun así, fue rebajando sus registros manga tras manga en el trazado austríaco, mostrando una clara progresión y adaptación al recorrido.

Gran mejora el domingo

El momento clave llegó en las tandas oficiales del domingo, cuando el piloto compostelano logró mejorar en más de un segundo su mejor tiempo del año pasado en este mismo escenario. En 2025 había cerrado la prueba con un meritorio segundo puesto.

Sin embargo, el alto nivel competitivo del campeonato y el uso de un compuesto de neumáticos demasiado duro dificultaron repetir aquel resultado. Finalmente, Penido terminó en el Grupo 5 a solo tres décimas de la tercera plaza del podio.

Próximos retos en mayo

Tras la prueba, el piloto aseguró que el equipo concluye esta primera cita con la sensación de haber dado el máximo y con la mirada puesta ya en las próximas carreras del calendario. Sus siguientes compromisos serán la Subida Internacional al Fito, en Arriondas, y una semana después la Rampa da Falperra, en Portugal.

El equipo regresará ahora a Galicia con el Renault Clio revisado y con nuevos reglajes ya testados en competición, con la intención de seguir peleando por posiciones destacadas en el Europeo de Montaña.