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Santiago de Compostela

Los mayores de Rois recorren Mallorca en su viaje anual

El Concello organizó una estancia con visitas a enclaves emblemáticos y un completo programa de actividades culturales

Eladio Lois
Eladio Lois
27/04/2026 06:33
Grupo de mayores de Rois durante su viaje anual en Mallorca
Grupo de mayores de Rois durante su viaje anual en Mallorca
Concello de Rois
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Un grupo de personas mayores del municipio de Rois participó recientemente en el viaje anual organizado por el Concello, que en esta edición de 2026 tuvo como destino la isla de Mallorca. La iniciativa permitió a la vecindad disfrutar de una experiencia de convivencia y ocio en uno de los enclaves turísticos más destacados del país.

La estancia se desarrolló entre el 13 y el 19 de abril y contó con un programa que combinó visitas culturales, paisajísticas y actividades de grupo. Durante esos días, los participantes recorrieron algunos de los lugares más emblemáticos de la isla, como las Cuevas del Drach, la ciudad de Palma —con especial atención a su catedral— o la localidad de Valldemossa

Un recorrido completo por la isla

El viaje incluyó también una jornada especialmente intensa en la que el grupo atravesó la Serra de Tramuntana, uno de los paisajes más característicos de Mallorca. En este itinerario conocieron lugares como el Monasterio de Lluc, Sa Calobra o Sóller.

Además, la experiencia se completó con diferentes medios de transporte que aportaron un carácter singular a la jornada, incluyendo desplazamientos en barco, tranvía y el tren histórico de la isla, lo que permitió a los participantes conocer el territorio desde distintas perspectivas.

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