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Santiago de Compostela

Los 3 mejores restaurantes para celebrar el Día de la Madre en Santiago: una guía para disfrutar de estilo, producto y experiencia

De propuestas elegantes con aire parisino a cocina gallega a la brasa

Eladio Lois
Eladio Lois
27/04/2026 06:21
Tres opciones que permiten adaptar la celebración del Día de la Madre a cada estilo, sin renunciar a la calidad ni al carácter propio de la ciudad
Tres opciones que permiten adaptar la celebración del Día de la Madre a cada estilo, sin renunciar a la calidad ni al carácter propio de la ciudad
Redacción
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Celebrar el Día de la Madre en Santiago de Compostela pasa, en muchos casos, por encontrar el lugar adecuado donde compartir mesa y tiempo. La ciudad ofrece una amplia variedad de propuestas, pero hay tres restaurantes que destacan por su personalidad, calidad gastronómica y experiencia: Culto, Marie Miner y Curtiña. 

Culto: jardín, producto gallego y sobremesa al aire libre

El espacio gastronómico Culto, ubicado en el Hotel Palacio del Carmen, Autograph Collection, se presenta como una de las opciones más completas para esta fecha. Su reciente Jardín Camelio convierte el restaurante en un plan especialmente atractivo, al permitir disfrutar de la comida y la sobremesa en un entorno natural y relajado.

La propuesta culinaria se apoya en el producto gallego y en una cocina directa, con elaboraciones pensadas para compartir. Platos como el bogavante azul con huevos fritos, el pescado de lonja o recetas tradicionales reinterpretadas conviven con una cuidada selección de vinos y coctelería de autor. 

Marie Miner: elegancia tranquila en pleno casco histórico

En plena Rúa do Franco, una de las zonas más transitadas de la ciudad, el restaurante Marie Miner ofrece una experiencia completamente distinta. A pesar de su ubicación, destaca por ser un espacio tranquilo y refinado, con una decoración que evoca los cafés parisinos y los bistrós de Lyon.

Comedor de Marie Miner
Comedor de Marie Miner
Archivo

Su terraza y el ambiente cuidado convierten el local en una opción ideal para quienes buscan una celebración más íntima y elegante. La carta combina propuestas para compartir —como croquetas, calamares o steak tartar— con una amplia variedad de arroces, carnes y pescados, además de una sección de postres elaborados de forma casera que completan la experiencia gastronómica.

Terraza de Marie Miner
Terraza de Marie Miner
Archivo

Curtiña: tradición gallega y brasas de calidad

Para quienes prefieren una propuesta más informal pero igualmente cuidada, Curtiña se posiciona como una alternativa muy sólida. Situado en la rúa do Cardeal Payá, este local apuesta por una cocina de raíz tradicional gallega, con especial protagonismo de las carnes a la brasa.

Interior de Curtiña
Interior de Curtiña
Archivo

Su carta incluye desde entrantes como el pulpo a la piedra, el lacón con queso de Arzúa Ulloa o el tataki de vaca madurada, hasta platos principales como el chuletón de vaca vieja, la picaña o la costilla de black angus. Se trata de una propuesta que destaca por la alta calidad del producto a precios ajustados, en un ambiente más cercano y acogedor. 

Curtiña se especializa en carnes a la brasa
Curtiña se especializa en carnes a la brasa
Archivo

Tres estilos, una misma celebración

Culto, Marie Miner y Curtiña representan tres formas distintas de entender la gastronomía en Santiago: desde la experiencia contemporánea y abierta al exterior, pasando por la elegancia europea, hasta la tradición gallega más reconocible. Tres opciones que permiten adaptar la celebración del Día de la Madre a cada estilo, sin renunciar a la calidad ni al carácter propio de la ciudad.

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