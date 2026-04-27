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Santiago de Compostela

La USC pierde la convocatoria de contratos Ramón y Cajal por no completar a tiempo los trámites

Desde el Consello de Goberno atribuyen el fallo a una "concatenación de errores" administrativos y descarta abrir una investigación interna 

Agencias
27/04/2026 18:30
Os resultados reforzan o posicionamento internacional da universidade en captación de talento investigador e en excelencia científica
La universidad compostelana había captado 18 contratos Ramón y Cajal en la última convocatoria estatal
Santi Alvite
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La Universidade de Santiago de Compostela (USC) no formará parte de la convocatoria de los contratos de investigación Ramón y Cajal por no completar a tiempo los trámites necesarios. En concreto, fuentes de la universidad consultadas por Europa Press han confirmado que el Consello de Goberno aprobó la convocatoria de oferta de plazas a finales de noviembre, pero no se completó la solicitud.

Es decir, las candidaturas fueron aprobadas por el Consello de la USC a finales del pasado año por el anterior equipo de gobierno, había varias semanas para completar los trámites pero, finalmente, este proceso no se llevó a cabo.

"Esta convocatoria está perdida, el actual equipo de gobierno hizo todo lo posible para subsanar el error pero lo que le dicen en la Agencia Española es que esto es un defecto de forma", han relatado estas mismas fuentes.

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Asimismo, han insistido en que la responsabilidad "no recae sobre una sola persona", sino que "hay jerarquías y hay distintos departamentos" que se encargan de esta materia. "Fue una concatenación de errores", han añadido, a la vez que han descartado una investigación interna.

Cabe recordar que la universidad compostelana incorporó en la última edición a 18 investigadores a través de los contratos Ramón y Cajal (RyC), convocados por la Agencia Estatal de Investigación, cuyo objetivo es "promover la incorporación en organismos de investigación de personal investigador, tanto español como extranjero, con una trayectoria destacada con el fin de que adquieran las competencias y capacidades que les permitan obtener un puesto de carácter estable".

De este modo, la USC se convertía en la segunda universidad del Estado en captación de contratos RyC, solo por detrás de la Universidad de Valencia que obtuvo 24. Además, la institución compostelana lideraba también la captación de RyC en Galicia por encima de la UVigo con ocho, y de la UDC con dos.

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