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Santiago de Compostela

El reumatólogo compostelano Gómez-Reino logra uno de los mayores reconocimientos en su especialidad

La Sociedad Española de Reumatología destaca su papel en la investigación, la innovación terapéutica y el desarrollo de la especialidad

Eladio Lois
Eladio Lois
27/04/2026 06:27
El profesor Juan Jesús Gómez-Reino, referente en reumatología a nivel nacional
El profesor Juan Jesús Gómez-Reino, referente en reumatología a nivel nacional
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El profesor Juan Jesús Gómez-Reino Carnota ha sido distinguido como “Maestro de la Reumatología” por la Sociedad Española de Reumatología, un reconocimiento honorífico que pone en valor su trayectoria profesional ejemplar y su contribución al desarrollo de esta especialidad médica.

La distinción, propuesta por los propios socios de la entidad, reconoce carreras de especial relevancia dentro del ámbito reumatológico. En el caso del especialista compostelano, su labor ha abarcado de forma integrada la asistencia clínica, la docencia, la investigación y el liderazgo científico, consolidándose como una figura de referencia tanto en España como a nivel internacional. 

Impulso a la innovación y la investigación

Uno de los aspectos más destacados de su trayectoria ha sido su contribución al avance del conocimiento en enfermedades reumáticas, especialmente a través del impulso de terapias innovadoras que han transformado el abordaje clínico y han mejorado la calidad de vida de los pacientes.

En este ámbito, su papel en el desarrollo del proyecto BIOBADASER ha sido clave para situar a la Sociedad Española de Reumatología como un referente nacional e internacional en investigación. 

Liderazgo dentro de la especialidad

Además de su labor investigadora, Gómez-Reino ha desempeñado un papel relevante dentro de la propia organización, donde ejerció como presidente. Durante esta etapa, contribuyó al fortalecimiento de la investigación, la gestión del conocimiento y el desarrollo estratégico de la sociedad científica.

La entrega del reconocimiento tendrá lugar durante el 52 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Reumatología, donde se rendirá homenaje a su compromiso con el avance de la especialidad y su impacto en el ámbito sanitario.

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