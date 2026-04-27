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Santiago de Compostela

El Mercado de Abastos, escenario de una gincana juvenil para impulsar el comercio

La iniciativa, dirigida a alumnado de ESO y FP Básica, recorrió establecimientos compostelanos dentro del plan autonómico para reforzar el comercio de proximidad

Eladio Lois
Eladio Lois
27/04/2026 15:04
La Praza de Abastos de Santiago fue el centro de la gincana juvenil ‘Localízate’
La Plaza de Abastos de Santiago fue el centro de la gincana juvenil ‘Localízate’
Xunta
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Santiago de Compostela acogió este lunes una nueva jornada del programa ‘Localízate! No teu comercio local’, una campaña impulsada por la Xunta para acercar a la juventud al comercio de proximidad mediante actividades lúdico-educativas. La capital gallega fue la tercera parada de esta iniciativa, tras su paso por Ferrol y Lugo.

La actividad se desarrolló con un recorrido a pie por distintos establecimientos comerciales y puestos de la Plaza de Abastos, espacio que también funcionó como punto de salida y llegada de la gincana gracias a una unidad móvil instalada para la ocasión. 

Pruebas en tiendas y contacto directo con comerciantes

El programa está dirigido a alumnado de ESO y FP Básica. Durante la jornada, los equipos participantes tuvieron que superar distintas pruebas relacionadas con la actividad comercial, interactuar con comerciantes y conocer de primera mano cuestiones como la calidad del producto local, la atención personalizada o el peso del sector en la economía y el empleo.

Los estudiantes recorrieron comercios locales
Los estudiantes recorrieron comercios locales
Xunta

El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, participó en la cita compostelana y destacó el trabajo previo desarrollado en los centros educativos. Según los datos facilitados por la Xunta, en esa fase participaron 2.175 alumnos y alumnas, que elaboraron propuestas para dinamizar establecimientos comerciales y acercarlos al público joven. 

Plan autonómico para reforzar el sector

La campaña forma parte de las más de 70 acciones incluidas en el Plan Estratéxico do Comercio de Galicia 2025-2030, la hoja de ruta autonómica con la que se busca modernizar el sector, hacerlo más atractivo para las nuevas generaciones y favorecer el relevo generacional.

Tras la jornada celebrada en Santiago, el programa continuará durante el mes de mayo en Pontevedra, Ourense, A Coruña y Vigo.

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