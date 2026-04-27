El Mercado de Abastos, escenario de una gincana juvenil para impulsar el comercio

La Plaza de Abastos de Santiago fue el centro de la gincana juvenil ‘Localízate’ Xunta

Santiago de Compostela acogió este lunes una nueva jornada del programa ‘Localízate! No teu comercio local’, una campaña impulsada por la Xunta para acercar a la juventud al comercio de proximidad mediante actividades lúdico-educativas. La capital gallega fue la tercera parada de esta iniciativa, tras su paso por Ferrol y Lugo.

La actividad se desarrolló con un recorrido a pie por distintos establecimientos comerciales y puestos de la Plaza de Abastos, espacio que también funcionó como punto de salida y llegada de la gincana gracias a una unidad móvil instalada para la ocasión.

Pruebas en tiendas y contacto directo con comerciantes

El programa está dirigido a alumnado de ESO y FP Básica. Durante la jornada, los equipos participantes tuvieron que superar distintas pruebas relacionadas con la actividad comercial, interactuar con comerciantes y conocer de primera mano cuestiones como la calidad del producto local, la atención personalizada o el peso del sector en la economía y el empleo.

Los estudiantes recorrieron comercios locales Xunta

El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, participó en la cita compostelana y destacó el trabajo previo desarrollado en los centros educativos. Según los datos facilitados por la Xunta, en esa fase participaron 2.175 alumnos y alumnas, que elaboraron propuestas para dinamizar establecimientos comerciales y acercarlos al público joven.

Plan autonómico para reforzar el sector

La campaña forma parte de las más de 70 acciones incluidas en el Plan Estratéxico do Comercio de Galicia 2025-2030, la hoja de ruta autonómica con la que se busca modernizar el sector, hacerlo más atractivo para las nuevas generaciones y favorecer el relevo generacional.

Tras la jornada celebrada en Santiago, el programa continuará durante el mes de mayo en Pontevedra, Ourense, A Coruña y Vigo.