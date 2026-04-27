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Santiago de Compostela

El Ateneo de Santiago pone el foco en la fotografía gallega con una conferencia sobre José Suárez

El profesor de la USC Xosé Luís Suárez Canal analizará la trayectoria y el legado de uno de los grandes nombres de la imagen en Galicia

Eladio Lois
Eladio Lois
27/04/2026 06:28
Una de las fotografías más populares de José Suárez,
Una de las fotografías más populares de José Suárez,
Archivo
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El Ateneo de Santiago acogerá este lunes, 27 de abril, a las 19.30 horas, una nueva sesión del ciclo Luns do Ateneo, que en esta ocasión estará dedicada a la figura del fotógrafo gallego José Suárez. La actividad se celebrará en la sede de la entidad, en la rúa do Vilar, y servirá para conmemorar el Día das Artes Galegas.

La conferencia, titulada ‘Vida e obra fotográfica de José Suárez’, será impartida por el profesor de la Facultade de Ciencias da Comunicación de la USC, Xosé Luís Suárez Canal, y abordará tanto la trayectoria vital del autor como la relevancia de su producción artística dentro de la historia de la fotografía en Galicia. 

La sesión permitirá profundizar en la figura de José Suárez, considerado uno de los nombres más destacados de la fotografía gallega, así como en el contexto en el que desarrolló su trabajo. El encuentro busca ofrecer una visión que combine la divulgación con el análisis, poniendo en valor su legado dentro de la cultura visual gallega. 

Un relator con amplia trayectoria

El encargado de la charla, el profesor Xosé Luís Suárez Canal (Allariz, 1946), cuenta con una dilatada trayectoria en los ámbitos académico y cultural. Licenciado en Filosofía y Letras y en Filología Francesa, fue catedrático de enseñanza secundaria y actualmente es profesor asociado en la USC.

Además, junto a Manuel Sendón, impulsó el Centro de Estudos Fotográficos de Vigo y promovió iniciativas como la Fotobienal de Vigo o Vigovisións. Su labor incluye también el comisariado de exposiciones y la publicación de monografías sobre fotógrafos históricos gallegos, así como su propia obra como fotógrafo, presentada en muestras colectivas en distintas ciudades europeas.

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