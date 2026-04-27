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Santiago de Compostela

Compostela consigue un nuevo oro en esgrima

Araceli Bugallo vuelve a triunfar con un primer puesto en Oviedo y plata en el torneo nacional 

Eladio Lois
Eladio Lois
27/04/2026 15:00
La tiradora del Compos conquistó el oro en el Torneo Universidade Oviedo
La tiradora del Compos conquistó el oro en el Torneo Universidade Oviedo y la plata en la Liga Española de Veteranos
Compostela Esgrima
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La esgrimista Araceli Bugallo, integrante del Compos, volvió a confirmar su regularidad competitiva con un nuevo fin de semana cargado de éxitos. La tiradora cambadesa sumó un oro en el Torneo Universidade Oviedo y una plata en la Liga de la Asociación Española de Veteranos de Esgrima (AEVE), consolidándose como uno de los nombres destacados del club compostelano.

Su primera cita fue en Asturias, donde participó en el Torneo Universidade Oviedo y logró revalidar el título conseguido en ediciones anteriores. Bugallo volvió a subir a lo más alto del podio en una competición en la que también estuvieron presentes sus compañeros Hugo Voyneau y Harvey Pérez. El francés Voyneau logró el bronce, mientras que Harvey Pérez concluyó en octava posición. 

Una de las fotografías más populares de José Suárez,

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Nueva medalla a nivel nacional

La segunda comparecencia competitiva de Bugallo llegó en la Liga de la AEVE, prueba nacional dirigida a esgrimistas veteranos. La deportista del Compos consiguió meterse en la final tras imponerse en un destacado asalto a Cristina de Vargas, del Valladolid.

Ya en la lucha por el título, se enfrentó a Rosa Cano, del Ciudad de Vigo, cayendo por 6-10. Ese resultado le permitió finalizar con la medalla de plata y proclamarse subcampeona en las categorías II y III, correspondientes a +50 y +60 años.

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