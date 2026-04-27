Borja Verea promete bajar el pago a proveedores por debajo de 20 días si gobierna

El líder del PP de Santiago, Borja Verea PP Santiago

El líder del Partido Popular en Santiago, Borja Verea, se comprometió este lunes a reducir el periodo medio de pago a proveedores del Concello por debajo de los 20 días si asume responsabilidades de gobierno. El portavoz popular aseguró que su objetivo sería rebajar en 30 días ese plazo durante el primer año de mandato y situarlo por debajo de esa barrera a partir del segundo.

Verea realizó estas declaraciones durante una comparecencia en la que criticó la situación actual del pago a empresas y profesionales que trabajan con la administración local. Según sostuvo, el Concello estaría manteniendo retrasos continuados en el abono de facturas, una circunstancia que, a su juicio, perjudica especialmente a autónomos y pequeñas y medianas empresas compostelanas.

Críticas a la gestión municipal

El dirigente popular afirmó que Santiago no estaría cumpliendo en este mandato con el periodo medio de pago y defendió que se trata de una tendencia prolongada en el tiempo. En esa línea, vinculó la situación a problemas organizativos dentro de la administración local.

Durante su intervención, también cuestionó el número de asesores y altos cargos del gobierno municipal, al considerar que existen prioridades de gestión más urgentes. Verea reivindicó además su experiencia profesional como interventor de habilitación nacional para defender que pagar en plazo es una obligación legal y un indicador básico de buena gestión pública.

Debate sobre la vivienda

En la misma comparecencia, el portavoz popular criticó declaraciones realizadas por un edil del BNG sobre la evolución del mercado del alquiler en A Coruña tras la aplicación de la zona tensionada. Verea aseguró que los datos públicos reflejan una reducción de contratos de alquiler y pidió que el debate sobre esta medida en Santiago se realice con cifras oficiales.

El líder del PP sostuvo que el acceso a la vivienda debe abordarse evitando una caída de la oferta disponible y reclamó al gobierno local que no altere, según expresó, datos públicos accesibles a través de organismos estadísticos y del Observatorio da Vivenda.