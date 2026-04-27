Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Borja Verea promete bajar el pago a proveedores por debajo de 20 días si gobierna

El líder popular sostiene que el periodo medio de pago municipal está empeorando y vincula la demora a autónomos y pymes de Compostela

Eladio Lois
Eladio Lois
27/04/2026 14:56
Los agentes de la Policía Nacional atienden a la ciudadanía en instalaciones provisionales habilitadas en la Praza do Obradoiro tras el incendio de la comisaría
El líder del PP de Santiago, Borja Verea
PP Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50
PRIMERA-LINEA-620

El líder del Partido Popular en Santiago, Borja Verea, se comprometió este lunes a reducir el periodo medio de pago a proveedores del Concello por debajo de los 20 días si asume responsabilidades de gobierno. El portavoz popular aseguró que su objetivo sería rebajar en 30 días ese plazo durante el primer año de mandato y situarlo por debajo de esa barrera a partir del segundo.

Verea realizó estas declaraciones durante una comparecencia en la que criticó la situación actual del pago a empresas y profesionales que trabajan con la administración local. Según sostuvo, el Concello estaría manteniendo retrasos continuados en el abono de facturas, una circunstancia que, a su juicio, perjudica especialmente a autónomos y pequeñas y medianas empresas compostelanas. 

Críticas a la gestión municipal

El dirigente popular afirmó que Santiago no estaría cumpliendo en este mandato con el periodo medio de pago y defendió que se trata de una tendencia prolongada en el tiempo. En esa línea, vinculó la situación a problemas organizativos dentro de la administración local.

Durante su intervención, también cuestionó el número de asesores y altos cargos del gobierno municipal, al considerar que existen prioridades de gestión más urgentes. Verea reivindicó además su experiencia profesional como interventor de habilitación nacional para defender que pagar en plazo es una obligación legal y un indicador básico de buena gestión pública. 

Debate sobre la vivienda

En la misma comparecencia, el portavoz popular criticó declaraciones realizadas por un edil del BNG sobre la evolución del mercado del alquiler en A Coruña tras la aplicación de la zona tensionada. Verea aseguró que los datos públicos reflejan una reducción de contratos de alquiler y pidió que el debate sobre esta medida en Santiago se realice con cifras oficiales.

El líder del PP sostuvo que el acceso a la vivienda debe abordarse evitando una caída de la oferta disponible y reclamó al gobierno local que no altere, según expresó, datos públicos accesibles a través de organismos estadísticos y del Observatorio da Vivenda.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

As obras da DP-7804 foron adxudicadas en 2022 e continúan sen finalizar, mentres a senda de Figueiras acumula máis de dous anos de atraso

Muíños esixe á Deputación solucións urxentes para a DP-7804 e a senda de Figueiras
Redacción
O voceiro socialista anunciou que o seu grupo preguntará no pleno cando prevé o goberno municipal sacar o concurso para garantir a apertura das cafetarías na tempada de maior actividade

O PSdeG ve “insuficiente” a zona tensionada en Santiago sen medidas concretas de vivenda
Redacción
O novo servizo esixirá autobuses de piso baixo e considerará a avaría das ramplas motivo de retirada do vehículo

O novo contrato de bus urbano de Santiago reforzará a accesibilidade con autobuses adaptados
Redacción
As subvencións cubrirán actividades realizadas entre o 1 de xaneiro e o 20 de outubro de 2026

Santiago destina 285.000 euros a axudas para actividades e asociacións culturais en 2026
Redacción