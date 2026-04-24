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Santiago de Compostela

Verea cuestiona la zona tensionada en Santiago: “Habrá menos oferta y más dificultades para alquilar”

El líder del PP en la ciudad critica la política de vivienda del Concello y pone como ejemplo el descenso de contratos en A Coruña

Eladio Lois
Eladio Lois
24/04/2026 14:21
Los agentes de la Policía Nacional atienden a la ciudadanía en instalaciones provisionales habilitadas en la Praza do Obradoiro tras el incendio de la comisaría
El líder del Partido Popular en Santiago, Borja Verea
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El líder del Partido Popular en Santiago, Borja Verea, criticó este viernes la declaración de zona tensionada en la ciudad y aseguró que se trata de una decisión del gobierno local que tendrá consecuencias en el acceso a la vivienda. En este sentido, señaló directamente al BNG y a Compostela Aberta como responsables de los efectos que, a su juicio, puede generar esta medida.

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La Xunta declara Santiago zona tensionada y abre la puerta a limitar los precios del alquiler

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El dirigente popular sostuvo que la experiencia en otras ciudades demuestra que este tipo de iniciativas no funcionan y advirtió de un “riesgo evidente” para el mercado del alquiler. Según sus palabras, esta política puede provocar que disminuya la oferta disponible, aumenten las dificultades para acceder a un piso —especialmente entre jóvenes y familias— y se desplace parte del mercado hacia el alquiler de temporada. 

Críticas a la política de vivienda

Verea denunció lo que considera una falta de medidas estructurales por parte del Concello en materia de vivienda. En concreto, aseguró que no se ha impulsado ninguna vivienda pública municipal, ni se han puesto inmuebles en el mercado de alquiler público, además de señalar la ausencia de avances en la empresa municipal de suelo.

Asimismo, cuestionó que el gobierno local no haya cedido suelo a la Xunta para la construcción de vivienda pública, comparando la situación de Santiago con otros municipios gallegos donde sí se han promovido este tipo de iniciativas. 

El ejemplo de A Coruña

Como argumento, el líder del PP puso sobre la mesa datos de A Coruña, donde, según indicó, tras la declaración de zona tensionada se habría producido una reducción significativa de contratos de alquiler, pasando de 718 a 324 en un periodo de cinco meses. Esto, afirmó, supone una caída del 55 % de la oferta disponible.

El líder popular concluyó que la ciudad necesita “más vivienda, no más barreras” y reiteró que los efectos de esta medida deberán ser evaluados en el futuro en función de su impacto real en el mercado.

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