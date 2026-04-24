Vedra amplía su red de abastecimiento de agua para llegar a más parroquias del municipio

Trabajos de ampliación de la red de abastecimiento de agua en una parroquia de Vedra Concello de Vedra

El Concello de Vedra, en el área de Santiago de Compostela, continúa avanzando en la ampliación del servicio de abastecimiento de agua con nuevas actuaciones en varias parroquias del municipio, con el objetivo de extender esta red al mayor número posible de vecinos.

Las actuaciones en marcha se están desarrollando en las parroquias de San Pedro de Vilanova, San Mamede, Ponte Ulla, Trobe, Santa Cruz, Vedra, San Miguel, Illobre y San Xián, donde el Concello está ejecutando trabajos para mejorar y ampliar la red de suministro.

Así transformará la Xunta la AG-59: 5.000 árboles para crear una gran ‘autovía verde’ Más información

El objetivo municipal es que el servicio de abastecimiento llegue progresivamente a la totalidad del término municipal, facilitando así el acceso al agua en condiciones adecuadas a todos los núcleos de población.

Las obras se están llevando a cabo con maquinaria, personal y recursos propios del Concello, una decisión que, según destacan desde el gobierno local, evidencia su compromiso por acelerar la implantación del servicio en el conjunto del municipio.

Con estas intervenciones, Vedra avanza en su objetivo de que el abastecimiento de agua alcance las 12 parroquias que conforman el municipio, reforzando un servicio básico clave para la calidad de vida de la población.