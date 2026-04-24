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Santiago de Compostela

Vedra amplía su red de abastecimiento de agua para llegar a más parroquias del municipio

El Concello ejecuta nuevas obras con medios propios para extender el servicio a todo el territorio

Eladio Lois
Eladio Lois
24/04/2026 08:52
Trabajos de ampliación de la red de abastecimiento de agua en una parroquia de Vedra
Trabajos de ampliación de la red de abastecimiento de agua en una parroquia de Vedra
Concello de Vedra
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El Concello de Vedra, en el área de Santiago de Compostela, continúa avanzando en la ampliación del servicio de abastecimiento de agua con nuevas actuaciones en varias parroquias del municipio, con el objetivo de extender esta red al mayor número posible de vecinos. 

Las actuaciones en marcha se están desarrollando en las parroquias de San Pedro de Vilanova, San Mamede, Ponte Ulla, Trobe, Santa Cruz, Vedra, San Miguel, Illobre y San Xián, donde el Concello está ejecutando trabajos para mejorar y ampliar la red de suministro.

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El objetivo municipal es que el servicio de abastecimiento llegue progresivamente a la totalidad del término municipal, facilitando así el acceso al agua en condiciones adecuadas a todos los núcleos de población. 

Las obras se están llevando a cabo con maquinaria, personal y recursos propios del Concello, una decisión que, según destacan desde el gobierno local, evidencia su compromiso por acelerar la implantación del servicio en el conjunto del municipio.

Con estas intervenciones, Vedra avanza en su objetivo de que el abastecimiento de agua alcance las 12 parroquias que conforman el municipio, reforzando un servicio básico clave para la calidad de vida de la población.

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