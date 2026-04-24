Santiago se convierte en epicentro del 'radiovisual' escolar

Presentación de la jornada ‘Ponte... nas Ondas!’ en la Facultad de Comunicación de Santiago Cedida

Santiago de Compostela será uno de los escenarios principales de la nueva jornada radiovisual interescolar de ‘Ponte... nas Ondas!’, que se celebrará este viernes 24 de abril y reunirá a 86 centros educativos de Galicia y Portugal en una programación simultánea en directo.

La Facultade de Ciencias da Comunicación de la USC será uno de los puntos de emisión de esta iniciativa, desde donde participarán nueve centros escolares de la comarca compostelana, en una jornada que comenzará a las 10.00 horas.

Santiago, punto clave con alumnado y referentes culturales

El programa previsto en Santiago contará con la participación de figuras del ámbito cultural como la cantareira Nébeda Piñeiro, el diseñador Eduardo Rial, la actriz Mariña Pena o el escritor Adrián Noia, que serán entrevistados por el propio alumnado.

Adrián Noia, a nova promesa da literatura compostelá contemporánea Más información

También pasarán por los micrófonos la banda Fuego Lolita, el traductor Xosé A. López Silva —vinculado a la obra de Begoña Caamaño— o el artesano Iago Salgado, en una programación que combina entrevistas, actuaciones y contenidos culturales.

Además, la jornada contará con la implicación de estudiantes de la propia facultad compostelana, que participarán a través de proyectos de podcast emergentes como Bocazas con Encanto y Con.Ulises.Ollero.

Un modelo educativo reconocido por la UNESCO

La jornada forma parte del proyecto ‘Ponte... nas Ondas!’, centrado en la difusión del patrimonio cultural inmaterial a través de la educación, la comunicación y las nuevas tecnologías.

Este modelo fue reconocido en 2022 por la UNESCO como buena práctica en patrimonio cultural inmaterial, y ha sido seleccionado como ejemplo para una futura plataforma internacional que se presentará en diciembre en China.

Durante la jornada, el alumnado desarrollará distintos formatos en directo —desde entrevistas hasta actuaciones o piezas teatrales— con el objetivo de visibilizar el patrimonio y fomentar el aprendizaje colaborativo.

La programación incluirá también un homenaje a la escritora Begoña Caamaño, figura protagonista del Día das Letras Galegas 2026, cuya trayectoria como periodista radiofónica sirve de inspiración para esta iniciativa educativa.