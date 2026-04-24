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Santiago de Compostela

Santiago se convierte en altavoz de la memoria de Nicaragua con una exposición sobre víctimas de la represión

La muestra itinerante podrá visitarse del 25 de abril al 7 de mayo en la Libraría Aenea con actividades paralelas sobre derechos humanos y memoria

Eladio Lois
Eladio Lois
24/04/2026 06:02
El proyecto, en una exposición anterior
El proyecto, en una exposición anterior
Cedida
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Santiago de Compostela acogerá desde este 25 de abril la exposición del Museo de la Memoria contra la Impunidad de Nicaragua, una muestra itinerante que recala en Galicia tras su paso por distintas ciudades españolas y que pone el foco en las víctimas de la represión estatal en el país centroamericano. 

Un recorrido por la memoria de las víctimas nicaragüenses

La exposición, impulsada por la iniciativa AMA y No Olvida, podrá visitarse hasta el 7 de mayo en la Libraría Aenea, donde los asistentes podrán conocer las historias de las víctimas a través de más de 80 retratos fotográficos de sus familiares, además de materiales vinculados a las protestas iniciadas en 2018.

Retrato que forma parte de la exposición del Museo de la Memoria
Retrato que forma parte de la exposición del Museo de la Memoria
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La muestra incluye también una experiencia de realidad aumentada a través del ‘Libro Arte Interactivo AMA & Construye la Memoria’, que permite acceder a altares virtuales en homenaje a las víctimas. Este proyecto ha sido reconocido internacionalmente por su impacto social y su enfoque innovador.

El objetivo del museo es “dignificar e honrar a memoria das vítimas mortais da represión estatal en Nicaragua”, así como generar espacios de diálogo internacional en torno a la defensa de los derechos humanos. 

Actividades paralelas y participación de familiares de víctimas

La inauguración, prevista para el 25 de abril, estará acompañada por un recorrido de memoria antifascista por la ciudad que partirá a las 10.00 horas desde A Gentalha do Pichel y finalizará en la propia librería en torno a las 12.00 horas. La actividad contará con la participación de una integrante de la Asociación Madres de Abril, familiar de una de las víctimas.

El programa se completará con distintas actividades, entre ellas una charla sobre derechos humanos y memoria el 6 de mayo a las 19.00 horas, y un acto de clausura el 7 de mayo a las 18.00 horas con una intervención poética.

La exposición está organizada por colectivos de activistas nicaragüenses y gallegos en colaboración con entidades locales, con el objetivo de visibilizar las consecuencias de la represión y promover la reflexión sobre justicia y memoria histórica.

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