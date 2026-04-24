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Santiago de Compostela

Santiago acoge la presentación de ‘Un mundo convulso’, el libro que explica las claves geopolíticas del siglo XXI

Francisco García Campa participará este viernes en un encuentro abierto al público en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Eladio Lois
Eladio Lois
24/04/2026 06:46
Francisco García Campa, autor de ‘Un mundo convulso’
Francisco García Campa, autor de ‘Un mundo convulso’
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La Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago de Compostela acogerá este viernes, día 24, a las 19.00 horas, la presentación y firma del libro ‘Un mundo convulso’, del divulgador Francisco García Campa, una obra centrada en el análisis de los principales desafíos geopolíticos del siglo XXI. 

En un contexto global marcado por tensiones internacionales, conflictos híbridos y cambios constantes, el libro ofrece una visión accesible para comprender un panorama cada vez más complejo. La obra explica cómo el mapa global ha dejado de ser un entorno estable para convertirse en un espacio en permanente transformación.

Entre los asuntos que aborda destacan las nuevas tensiones entre grandes potencias, la evolución de los conflictos híbridos, el impacto de los avances tecnológicos, el papel estratégico de regiones como el Sahel o el Indo-Pacífico, así como la guerra en Europa y la influencia de la energía y los recursos naturales en el equilibrio internacional. 

Un encuentro abierto para acercar la geopolítica al público

El evento supone una oportunidad para conocer de primera mano una publicación que se ha convertido en referencia para lectores interesados en geopolítica, historia militar y relaciones internacionales. La cita busca ofrecer claves para interpretar la actualidad y entender los retos del futuro desde una perspectiva divulgativa.

Tras la presentación, el autor firmará ejemplares de su libro en un acto abierto al público hasta completar aforo.

Trayectoria del autor

Francisco García Campa es divulgador histórico-militar y creador del proyecto Bellumartis Historia Militar. Compagina su labor docente con la divulgación a través de blogs, revistas especializadas, podcasts y su canal de YouTube, y cuenta con formación en Derecho, Relaciones Laborales y Geografía e Historia.

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