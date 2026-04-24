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Santiago de Compostela

Rueda promociona Galicia en Pekín y anima al turismo chino a visitar el Camino de Santiago

El presidente de la Xunta destaca la hospitalidad, la gastronomía y el Xacobeo 2027 como ejes para atraer visitantes chinos a la comunidad

Adriana Quesada
Adriana Quesada
24/04/2026 17:23
El presidente de la Xunta mantuvo un encuentro con operadores turísticos en Pekín para presentar Galicia como destino internacional de referencia
El presidente de la Xunta mantuvo un encuentro con operadores turísticos en Pekín para presentar Galicia como destino internacional de referencia
Xunta
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó Galicia y algunos de sus atractivos, como el Camino de Santiago, durante un encuentro con operadores turísticos en Pekín, asegurando que a pesar de la distancia geográfica que separa China del territorio gallego, son muchas las cosas que los unen. 

En esta línea, el presidente gallego resaltó que el pueblo gallego y el chino comparten su carácter acogedor, hospitalario y familiar así como el interés por la gastronomía como parte de la identidad y carta de presentación ante el mundo. Rueda señaló que los gallegos "tenemos esa sensibilidad especial para acoger con cariño y con mucha hospitalidad a todos los que vienen de fuera".

Dentro de los atractivos de Galicia para el turismo chino, destacó cuatro espacios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco: la muralla romana de Lugo, hermanada con la Gran Muralla China; la Torre de Hércules de A Coruña; el casco histórico de Santiago de Compostela y el Camino de Santiago.

De tal forma, anima a los ciudadanos de China a visitar la comunidad gallega con motivo del Xacobeo 2027, que será "el gran año de Galicia". Además de que recordó que el número de peregrinos procedentes del país asiático se multiplicó por seis en la última década, de forma que se superaron los 4.400 durante 2025.

En definitiva, señaló que "todo aquel que venga buscando identidad cultural propia, potente, con huella; todo aquel que venga buscando gastronomía; tranquilidad, sin masificación; historia, a través del Camino de Santiago; tiene que encontrar en Galicia un destino muy apetecible".

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