Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Relacións Laborais reivindica o seu peso académico e investigador no Día do Traballo

O decano Jesús F. Salgado Velo destaca a alta demanda dos estudos e urxe á Xunta a aprobar o novo plan do grao

Redacción
24/04/2026 16:24
De esquerda a dereita, Jesús Salgado, Lorena Añón e Jorge Sobral
A Facultade de Relacións Laborais celebrou este venres o Día do Traballo, que inaugurou a vicerreitora de Estudantado, Igualdade, Diversidade e Benestar, Lorena Añón Loureiro. No acto, o seu decano, Jesús F. Salgado Velo, reivindicou os estudos que se realizan na Facultade e as actividades de investigación e transferencia de resultados.

Puxo en valor e agradeceu o traballo con moitas instancias, “especialmente o Colexio de Graduados Sociais da Coruña e Ourense”, para renovar o plan de estudos do grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos e o Mestrado en Psicoloxía do Traballo, os Recursos Humanos e as Organizacións. No que respecta ao grao, un dos estudos universitarios máis antigos na área das Ciencias Sociais, o decano apurou a Xunta de Galicia para que aprobe este novo plan dun título “altamente demandado” en toda Galicia, pero “sendo a demanda do grao da USC superior á sumada do resto de centros”.

Salgado fixo ademais fincapé no labor de investigación que se fai na Facultade, “referente estatal”. “Proba disto -dixo- é que a Universidade compostelá é a coordinadora do único programa de doutoramento en Relaciones Laborais e Recursos Humanos existente en España”. Ademais, lembrou que os grupos de investigación do centro teñen recibido financiamento en convocatorias do Plan Nacional de I+D, a máis competitiva que existe, e que recentemente foron tamén solicitados para achegar o seu coñecemento en empresas privadas e institucións públicas como o Consello Galego de Relacións Laborais, o Concello de Santiago de Compostela ou os Ministerios de Universidades, de Xustiza e de Defensa.

Entrega de premios

No acto tivo lugar a tradicional entrega de premios do centro ao estudantado. O ‘Profesor Javier Marañón’ para quen representa mellor os valores sociais e académicos da Facultade e da profesión recaeu en Juan Manuel Iglesias García, o ‘Elizabeth Suárez’ ao mellor expediente académico do curso 2024/2025 en Mª Eugenia Alonzo Bayle e o ‘Profesor Joaquín Vidal Portabales’ aos mellores Traballos Fin de Grao do curso 2024/2025 foron para María Arias Arroyo (1º premio) e  Carla Marina Cancela Costa (2º premio). Do mesmo xeito, tamén se concederon os galardóns da III edición dos Premios á Excelencia Académica do Profesorado da Facultade.

Homenaxe especial

Ademais dos premios anteriores, este ano concedeuse un especial que recoñece toda unha vida dedicada á Facultade de Relacións Laborais e ás anteriores escolas de Graduados Sociais e de Relacións Laborais. Este galardón recaeu no profesor Juan José Ares, que dedicou 47 anos á Universidade de Santiago de Compostela.

Segundo lembrou o decano, Ares foi docente en diversas titulacións e desempeñou numerosos postos académicos, como secretario e director de Departamento, membro do Consello de Goberno e do Claustro Universitario, secretario e director do Instituto de investigación e director da Escola e primeiro decano da Facultade de Relacións Laborais.

Te puede interesar

El presidente de la Xunta mantuvo un encuentro con operadores turísticos en Pekín para presentar Galicia como destino internacional de referencia

Rueda promociona Galicia en Pekín y anima al turismo chino a visitar el Camino de Santiago
Adriana Quesada
El encuentro reunió en la Cidade da Cultura a profesionales de la ingeniería de ambos lados del Miño para debatir sobre las conexiones estratégicas de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal

Ingenieros de Galicia y el Norte de Portugal analizan en Santiago las infraestructuras clave de la Eurorregión
Redacción
Agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional en una foto de archivo

JuntosPolGC denuncia falta de medios y respaldo legal para las fuerzas de seguridad
Eladio González Lois
De esquerda a dereita, Jesús Salgado, Lorena Añón e Jorge Sobral

Relacións Laborais reivindica o seu peso académico e investigador no Día do Traballo
Redacción