Relacións Laborais reivindica o seu peso académico e investigador no Día do Traballo
O decano Jesús F. Salgado Velo destaca a alta demanda dos estudos e urxe á Xunta a aprobar o novo plan do grao
A Facultade de Relacións Laborais celebrou este venres o Día do Traballo, que inaugurou a vicerreitora de Estudantado, Igualdade, Diversidade e Benestar, Lorena Añón Loureiro. No acto, o seu decano, Jesús F. Salgado Velo, reivindicou os estudos que se realizan na Facultade e as actividades de investigación e transferencia de resultados.
Puxo en valor e agradeceu o traballo con moitas instancias, “especialmente o Colexio de Graduados Sociais da Coruña e Ourense”, para renovar o plan de estudos do grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos e o Mestrado en Psicoloxía do Traballo, os Recursos Humanos e as Organizacións. No que respecta ao grao, un dos estudos universitarios máis antigos na área das Ciencias Sociais, o decano apurou a Xunta de Galicia para que aprobe este novo plan dun título “altamente demandado” en toda Galicia, pero “sendo a demanda do grao da USC superior á sumada do resto de centros”.
Salgado fixo ademais fincapé no labor de investigación que se fai na Facultade, “referente estatal”. “Proba disto -dixo- é que a Universidade compostelá é a coordinadora do único programa de doutoramento en Relaciones Laborais e Recursos Humanos existente en España”. Ademais, lembrou que os grupos de investigación do centro teñen recibido financiamento en convocatorias do Plan Nacional de I+D, a máis competitiva que existe, e que recentemente foron tamén solicitados para achegar o seu coñecemento en empresas privadas e institucións públicas como o Consello Galego de Relacións Laborais, o Concello de Santiago de Compostela ou os Ministerios de Universidades, de Xustiza e de Defensa.
Entrega de premios
No acto tivo lugar a tradicional entrega de premios do centro ao estudantado. O ‘Profesor Javier Marañón’ para quen representa mellor os valores sociais e académicos da Facultade e da profesión recaeu en Juan Manuel Iglesias García, o ‘Elizabeth Suárez’ ao mellor expediente académico do curso 2024/2025 en Mª Eugenia Alonzo Bayle e o ‘Profesor Joaquín Vidal Portabales’ aos mellores Traballos Fin de Grao do curso 2024/2025 foron para María Arias Arroyo (1º premio) e Carla Marina Cancela Costa (2º premio). Do mesmo xeito, tamén se concederon os galardóns da III edición dos Premios á Excelencia Académica do Profesorado da Facultade.
Homenaxe especial
Ademais dos premios anteriores, este ano concedeuse un especial que recoñece toda unha vida dedicada á Facultade de Relacións Laborais e ás anteriores escolas de Graduados Sociais e de Relacións Laborais. Este galardón recaeu no profesor Juan José Ares, que dedicou 47 anos á Universidade de Santiago de Compostela.
Segundo lembrou o decano, Ares foi docente en diversas titulacións e desempeñou numerosos postos académicos, como secretario e director de Departamento, membro do Consello de Goberno e do Claustro Universitario, secretario e director do Instituto de investigación e director da Escola e primeiro decano da Facultade de Relacións Laborais.