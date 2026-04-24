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Santiago de Compostela

Polémica por la estatua de Moncho Reboiras en Santiago: el PP anuncia que la eliminará si logra gobernar

El líder popular en Compostela, Borja Verea, critica la falta de consenso y cuestiona la vinculación del homenajeado con la ciudad

Eladio Lois
Eladio Lois
24/04/2026 14:56
Imagen de la inauguración de la estatua dedicada a Moncho Reboiras celebrada la semana pasada
Imagen de la inauguración de la estatua dedicada a Moncho Reboiras celebrada la semana pasada
Concello de Santiago
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El líder del Partido Popular en Santiago, Borja Verea, ha reiterado su rechazo a la instalación de la estatua de Moncho Reboiras en la rúa Carreira do Conde y ha asegurado que, si alcanza la Alcaldía en 2027, procederá a su retirada. Según afirmó, se trata de un elemento que “divide en lugar de unir” a la ciudadanía compostelana.

El dirigente popular cuestionó que la colocación de la escultura cuente con el respaldo necesario y defendió que este tipo de decisiones deben adoptarse desde el consenso. En este sentido, señaló que la instalación de elementos permanentes en espacios simbólicos de la ciudad siempre se había realizado mediante acuerdos amplios, algo que, a su juicio, no se ha producido en este caso. 

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Falta de consenso y críticas al gobierno local

Verea insistió en que la decisión responde a criterios ideológicos y no al interés general, y volvió a plantear dudas sobre la relación de Moncho Reboiras con Santiago. El líder popular afirmó que no ha recibido respuesta a esta cuestión por parte del gobierno municipal, al que acusa de romper con la tradición de consenso en este tipo de reconocimientos.

Además, consideró que la polémica generada evidencia que la instalación no cuenta con un respaldo social amplio, al señalar que el debate se ha trasladado a la calle, a los medios de comunicación y a las redes sociales. 

Compromiso de retirada en 2027

El portavoz del PP dejó clara su posición de cara al futuro al afirmar que, en caso de gobernar tras las próximas elecciones municipales, retirará la estatua de este emplazamiento. Argumentó que un elemento de estas características, situado en un punto relevante de la ciudad, debe contribuir a generar consenso y cohesión, algo que, en su opinión, no sucede en este caso.

Por último, Verea contrapuso esta actuación con lo que considera una falta de atención del gobierno local a otros asuntos prioritarios para la ciudadanía, como la vivienda o los servicios básicos, y defendió que existen figuras del ámbito cultural y social compostelano que, a su juicio, merecerían un reconocimiento público más acorde con el sentir general de la ciudad.

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