Santiago de Compostela

O municipalismo galego reforza o seu compromiso coa coperación internacional e os dereitos humanos

A asamblea do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade aproba a creación dunha Rede de Electas Municipais e reivindica o papel dos concellos na xustiza social

Adriana Quesada
24/04/2026 11:20
A entidade agrupa 124 administracións locais galegas comprometidas coa cooperación internacional
Concello de Santiago
O papel das administracións locais na defensa dos dereitos humanos e da cooperación internacional centrou a Asemblea Xeral do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, celebrada este xoves no edificio Cersia, en San Lázaro.

Durante o encontro, deuse luz verde ao proceso de constitución da Rede de Electas Municipais de Galicia, unha iniciativa que segue o modelo das redes de mandatarias locais impulsadas en países como Cabo Verde e Mozambique.

A xornada serviu tamén para reivindicar o compromiso do municipalismo galego coa cooperación internacional nun contexto global marcado polas crises humanitarias, os conflitos e o aumento das desigualdades. Neste sentido, púxose en valor o papel do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, integrado por 124 administracións locais de distintas cores políticas, como exemplo de colaboración institucional en favor da xustiza social.

No acto participou a tenenta de alcaldesa de Santiago, María Rozas, quen incidiu na necesidade de manter e reforzar as políticas de cooperación internacional fronte a discursos que cuestionan o seu papel. Ademais, fixo referencia á recente viaxe institucional a Cabo Verde, onde se puideron coñecer proxectos impulsados pola entidade e o seu impacto na mellora das condicións de vida da poboación local.

Dende o ámbito municipal subliñouse tamén a responsabilidade das administracións locais na contribución a obxectivos como a loita contra a pobreza, a igualdade de xénero ou a sostibilidade ambiental, reforzando así o seu papel na defensa dos dereitos humanos a nivel global.

