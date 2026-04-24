O municipalismo galego reforza o seu compromiso coa coperación internacional e os dereitos humanos
A asamblea do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade aproba a creación dunha Rede de Electas Municipais e reivindica o papel dos concellos na xustiza social
O papel das administracións locais na defensa dos dereitos humanos e da cooperación internacional centrou a Asemblea Xeral do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, celebrada este xoves no edificio Cersia, en San Lázaro.
Durante o encontro, deuse luz verde ao proceso de constitución da Rede de Electas Municipais de Galicia, unha iniciativa que segue o modelo das redes de mandatarias locais impulsadas en países como Cabo Verde e Mozambique.
A xornada serviu tamén para reivindicar o compromiso do municipalismo galego coa cooperación internacional nun contexto global marcado polas crises humanitarias, os conflitos e o aumento das desigualdades. Neste sentido, púxose en valor o papel do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, integrado por 124 administracións locais de distintas cores políticas, como exemplo de colaboración institucional en favor da xustiza social.
No acto participou a tenenta de alcaldesa de Santiago, María Rozas, quen incidiu na necesidade de manter e reforzar as políticas de cooperación internacional fronte a discursos que cuestionan o seu papel. Ademais, fixo referencia á recente viaxe institucional a Cabo Verde, onde se puideron coñecer proxectos impulsados pola entidade e o seu impacto na mellora das condicións de vida da poboación local.
Dende o ámbito municipal subliñouse tamén a responsabilidade das administracións locais na contribución a obxectivos como a loita contra a pobreza, a igualdade de xénero ou a sostibilidade ambiental, reforzando así o seu papel na defensa dos dereitos humanos a nivel global.