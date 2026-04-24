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Santiago de Compostela

La Xunta refuerza su apuesta por las casas del mayor con 800 plazas gratuitas en Galicia

La delegada territorial pone en valor en Val do Dubra las políticas de envejecimiento activo y atención de proximidad

Redacción
24/04/2026 14:01
Belén do Campo visitó este viernes Val do Dubra
Belén do Campo visitó este viernes Val do Dubra
Xunta
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La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó este viernes la Casa del Mayor de Val do Dubra, donde destacó el compromiso del Gobierno gallego con un modelo de envejecimiento activo y saludable, basado en una atención próxima y adaptada a las necesidades de las personas mayores.

Durante la visita, Do Campo subrayó el papel de estos recursos como alternativa de cuidado en el ámbito rural, con una ocupación actual de cuatro personas y una plaza vacante en este centro, que cuenta con una financiación autonómica de 25.400 euros anuales, además de una ayuda de 10 euros por usuario y día para el servicio de transporte. 

Una red en expansión en toda Galicia

La Xunta ha impulsado la creación de 160 casas del mayor en toda Galicia, que ofrecen un total de 800 plazas gratuitas para la atención de personas mayores. En la provincia de A Coruña existen 56 centros de este tipo, con 280 plazas disponibles, mientras que en la comarca de Santiago, además del de Val do Dubra, funcionan otras tres instalaciones en Boqueixón.

Estos espacios atienden a un máximo de cinco usuarios y proporcionan servicios como manutención, higiene y actividades de estimulación cognitiva y ocio, en jornadas de hasta ocho horas diarias de lunes a viernes y durante todo el año, salvo festivos y el periodo de vacaciones. 

Atención de proximidad en el rural

Desde la Xunta destacan que las casas del mayor permiten a las personas mayores permanecer en su entorno habitual con una atención individualizada y 100 % gratuita, al tiempo que facilitan la conciliación familiar, contribuyen a fijar población en el rural y dinamizan la economía local.

En este contexto, la delegada hizo referencia a la red de servicios dirigida a este colectivo, que incluye desde el sistema residencial hasta programas como Benestar en Balnearios, Xuntos polo Nadal o el Carné +65, todos ellos orientados a promover una vida activa y participativa. 

Do Campo puso también el foco en las medidas para combatir la soledad no deseada y el edadismo, dos problemáticas que afectan especialmente a las personas mayores. En este sentido, recordó la puesta en marcha de dos estrategias específicas destinadas a prevenir, identificar e intervenir en estas situaciones.

Entre las iniciativas destacadas se encuentra un teléfono de atención impulsado en colaboración con Cruz Roja, concebido para ofrecer acompañamiento a quienes se encuentren en situación de aislamiento, independientemente de su lugar de residencia.

La delegada reafirmó finalmente el compromiso del Ejecutivo autonómico con el desarrollo de políticas que garanticen el bienestar, la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores, avanzando hacia una sociedad más inclusiva.

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