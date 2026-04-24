La Xunta declara Santiago zona tensionada y abre la puerta a limitar los precios del alquiler

Calle República de Argentina

La Xunta de Galicia ha confirmado la declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado, una medida que permitirá aplicar mecanismos de control en el mercado del alquiler. La resolución ya ha sido firmada por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, según había avanzado La Voz de Galicia y ya han confirmado fuentes autonómicas.

El siguiente paso será la presentación de un plan de acción por parte del Concello, que deberá ser posteriormente recogido por el Gobierno central en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor definitiva.

La Xunta mantiene sus reservas

Pese a dar luz verde a la declaración, la Administración autonómica ha reiterado su oposición a este tipo de medidas, al considerar que no tienen efectos positivos en el mercado residencial. Como ejemplo, apuntan a la evolución de A Coruña, primera ciudad gallega en ser declarada zona tensionada en julio de 2025, donde, según estas fuentes, se ha producido una reducción de unos 300 contratos de alquiler desde entonces. El Concello celebra la decisión

Por su parte, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha valorado la noticia como “muy esperada” y ha asegurado que el Ayuntamiento llega a este momento “con los deberes hechos”. Según explicó, el proyecto del plan de acción ya ha sido remitido y el departamento de urbanismo continúa trabajando en su desarrollo.

La regidora también ha señalado que la medida llega con retraso, al considerar que el municipio cumplía los requisitos desde la primera solicitud. Entre ellos, que el precio del alquiler haya crecido en los últimos cinco años al menos tres puntos por encima del IPC, un indicador que, según apuntó, Santiago supera ampliamente, con un incremento del 40,26 % entre 2019 y 2024.

Plazos y evolución del mercado

Sanmartín ha indicado que la aprobación definitiva dependerá ahora del Ministerio de Vivienda y ha estimado que podría resolverse en un plazo aproximado de dos meses, siguiendo el precedente de A Coruña.

Además, ha defendido la evolución reciente del mercado en la ciudad, donde el precio por metro cuadrado ha registrado un incremento del 3 % en enero de 2025, frente al 16 % de municipios cercanos como Ames. En cuanto al alquiler, la subida en Santiago se sitúa en un 8,5 %, por debajo del crecimiento registrado en A Coruña, que alcanza el 6,6 %.