Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

La Veronal volta a Santiago con 'Frimamento', unha viaxe escénica á mente adolescente

A compañía presenta no Auditorio de Galicia unha das súas pezas máis ambiciosas dentro da programación de Compostela Cultura

Adriana Quesada
Adriana Quesada
24/04/2026 07:21
O espectáculo 'Firmamento' representarase o 25 de abril ás 20.30 horas no Auditorio de Galicia
La Veronal
Tras a celebrada 'Sonoma'a peza mellor valorada polo público de Compostela Cultura na tempada escénica 2024-2025, a compañía catalá La Veronal volve ao Auditorio de Galicia o vindeiro sábado 25 de abril, ás 20.30 horas con 'Firmamento'. Este espectáculo, dirixido e creado por Marcos Morau, preséntase como unha inmersión escénica na mente adolescente, un territorio atravesado pola memoria, a imaxinación e a construción da identidade.

'Firmamento' constrúe un universo visual e sonoro de gran potencia plástica no que danza, teatro, cinema e artes visuais conviven nun diálogo constante. A obra parte dunha mirada cara á infancia e á adolescencia como etapas de descubrimento e sobreestimulación, nas que se acumulan imaxes, preguntas e emocións que, co paso do tempo, configuran quen somos.

Neste sentido, o espectáculo propón unha pausa fronte ao ritmo acelerado da sociedade contemporánea: un espazo para observar, lembrar e reconectar coas preguntas esenciais. A escena convértese así nun territorio mutable, un labirinto de percepcións onde o real e o imaxinado se entrelazan, reflectindo a complexidade da mente humana.

Un universo escénico entre a ciencia ficción e a memoria

Recoñecida pola crítica como unha das creacións máis ambiciosas da compañía, 'Firmamento' destaca pola súa capacidade para fiar múltiples capas de lectura. Elementos da cultura visual contemporánea, como a ciencia ficción ou o anime, conviven con referencias á cultura dos anos noventa, configurando un imaxinario que conecta xeracións e dialoga co público máis novo sen renunciar á profundidade.

Sobre o escenario, seis intérpretes —Àngela Boix, Jon López, Núria Navarra, Lorena Nogal, Marina Rodríguez e Shay Partush— desenvolven unha linguaxe corporal singular, característica do universo de La Veronal, na que o movemento fragmentado e enigmático se integra cun dispositivo escenográfico en constante transformación.

A proposta complétase cunha coidada dimensión sonora e visual: a música —que combina composición orixinal de Juan Cristóbal Saavedra con referencias como Laurie Anderson—, a escenografía de Max Glaenzel e o deseño de iluminación de Bernat Jansà constrúen unha atmosfera envolvente que amplifica a experiencia escénica.

Unha peza sobre o tránsito entre mundos

Entre o xogo e a incerteza, entre a infancia e a idade adulta, 'Firmamento' explora ese "territorio de ninguén" no que se forxan as primeiras preguntas sobre a identidade e o lugar no mundo. A obra funciona así como unha ponte entre xeracións: un exercicio de memoria para o público adulto e unha invitación á imaxinación para os máis novos.

