JuntosPolGC denuncia falta de medios y respaldo legal para las fuerzas de seguridad

Agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional en una foto de archivo Redacción

La asociación JuntosPolGC ha vuelto a denunciar la situación en la que, a su juicio, trabajan las fuerzas de seguridad, tras un reciente suceso en el que varios ciudadanos tuvieron que intervenir para ayudar a agentes a reducir a un delincuente. El colectivo nacido en Compostela considera que este tipo de episodios evidencian un problema estructural en el sistema de seguridad pública.

Desde la entidad califican la situación como “insostenible” y señalan que, pese a la profesionalidad de los agentes, la falta de medios materiales y de respaldo jurídico e institucional los deja en una posición de creciente vulnerabilidad.

Falta de medios y reconocimiento

Entre sus principales reivindicaciones, JuntosPolGC subraya que los agentes no están considerados como profesión de alto riesgo, a pesar de enfrentarse a situaciones de violencia de forma habitual. Según sostienen, esta falta de reconocimiento se suma a la carencia de equipamiento adecuado para afrontar intervenciones complejas.

El colectivo denuncia además que se trata de un problema arrastrado durante décadas, sin que se hayan adoptado medidas estructurales suficientes. Por ello, reclaman la aprobación de una ley específica que regule la labor policial y proporcione un marco jurídico claro que permita actuar con seguridad.

Críticas al papel de la seguridad privada

La asociación también pone el foco en la situación de los vigilantes de seguridad, a quienes considera una pieza clave en la colaboración con las fuerzas del orden. En este sentido, cuestiona que estos profesionales no cuenten con el reconocimiento legal de agentes de la autoridad, a diferencia de otros colectivos como médicos o docentes.

Desde JuntosPolGC advierten de que la seguridad pública no puede depender de la intervención puntual de ciudadanos y defienden la necesidad de un sistema que garantice la protección de quienes desempeñan estas funciones.

El colectivo ha anunciado además la preparación de un evento para mediados de mayo con el objetivo de visibilizar estas demandas y trasladar la realidad del sector a la sociedad.