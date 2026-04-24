Ingenieros de Galicia y el Norte de Portugal analizan en Santiago las infraestructuras clave de la Eurorregión

El encuentro reunió en la Cidade da Cultura a profesionales de la ingeniería de ambos lados del Miño para debatir sobre las conexiones estratégicas de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal

“Estoy seguro de que las conclusiones que hoy saquemos servirán para impulsar una Eurorregión más integrada, moderna y mejor conectada”. Estas palabras del decano de la Demarcación de Galicia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Enrique Urcola, resumen el objetivo del XII Encuentro de la Ingeniería Civil Galicia-Norte de Portugal, que ha reunido hoy en la Ciudad de la Cultura de Santiago a cerca de un centenar de ingenieros de ambos lados del Miño. Un encuentro en el que destacados profesionales del sector de la ingeniería de ambos países han analizado las necesidades e intereses comunes de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal en materia de infraestructuras, con especial atención a la situación del ferrocarril, las carreteras, los puertos y los aeropuertos.

Una jornada que ha sido inaugurada en un acto que contó con la presencia del conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo; el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo; y el decano de la Demarcación de Galicia, Enrique Urcola, y el presidente de la Ordem dos Engenheiros de Portugal-RegiónNorte, Bento Aires. Así, Enrique Urcola destacó que este encuentro es “un espacio de intercambio y relación porque la ingeniería civil no solo construye obras, construye territorio y favorece el bienestar social”. En este sentido, definió los cuatro pilares estratégicos de las conexiones entre Galicia y el Norte de Portugal: “ferrocarril, fundamental para la sostenibilidad y la competitividad; carretera, para la movilidad cotidiana; portuaria, importante para la importación y exportación; y aeroportuaria, fundamental en esta época de expansión del turismo”.

Necesidades del Corredor Atlántico

Así, todos los presentes en el acto inaugural coincidieron en la necesidad de reclamar la colaboración de las administraciones española y portuguesa para “avanzar en una Eurorregión más conectada, más competitiva y mejor preparada para el futuro. Trabajando juntos para convertir este espacio común en un referente europeo de cooperación transfronteriza”, apunto Miguel Ángel Carrillo, que puso su foco en las conexiones ferroviarias.

“El eje atlántico ferroviario ha supuesto un salto cualitativo en la vertebración del territorio, conectando ciudades entre Portugal y Galicia. Sin embargo, existen retos importantes en sus extremos, tanto hacia el norte como en la conexión directa con Portugal, donde conexiones como la salida sur Vigo o la mejora de los enlaces transfronterizos siguen siendo determinantes”, indicó el presidente del Colegio.

Cooperación aeroportuaria

El presidente de la Ordem dos Engenheiros de Portugal-Región Norte, Bento Aires, defendió que “necesitamos una conexión profunda en la Eurorregión, especialmente entre Oporto y Vigo. Pienso que las infraestructuras portuarias y aeroportuarias pueden ser compartidas”, detallando que “el aeropuerto de Oporto está casi saturado y pienso que los aeropuertos de Galicia pueden ser un importante complemento”.

Un punto en el que coincidió también Diego Calvo, que apostó por una estrategia coordinada para las tres terminales gallegas en el marco de la propuesta de AENA/AENA. Dicta propuesta implica sumar la colaboración de todas las administraciones para la captación de nuevas rutas con el objetivo de que sean rentables y sostenibles en el tiempo. En la misma línea, recordó la necesidad de reforzar la conexión ferroviaria con los puertos y avanzar en el reconocimiento de Vigo y Ferrol como puertos nodales de la red básica europea.