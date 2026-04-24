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Santiago de Compostela

Empresarios del Tambre y Cocina Económica se alían en Santiago con una exposición solidaria

Impulsará una exposición de arte benéfica cuya recaudación se destinará al comedor social, que cumple 135 años

Eladio Lois
Eladio Lois
24/04/2026 07:08
La Cocina Económica de Santiago, que cumple 135 años, continúa siendo un referente en la atención a personas en situación de vulnerabilidad en la ciudad
La Cocina Económica de Santiago, que cumple 135 años, continúa siendo un referente en la atención a personas en situación de vulnerabilidad en la ciudad
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El Área Empresarial del Tambre ha reanudado su línea de cooperación solidaria en Santiago de Compostela con el inicio de una colaboración con la Cocina Económica, una de las entidades sociales más emblemáticas de la ciudad. La iniciativa se materializará en distintas acciones, entre ellas una exposición de arte benéfica prevista para después del verano en el centro urbano. 

La colaboración se formalizó tras una visita de directivos del Tambre a las instalaciones de la Cocina Económica, en la rúa Travesa, donde conocieron de primera mano el funcionamiento del comedor social, el centro de día —con más de un millar de usuarios anuales— y sus espacios de trabajo.

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El presidente de la asociación empresarial, José F. Alborés, explicó que el objetivo es recuperar la tradición solidaria del colectivo: “Queremos poner en valor el trabajo de la Cocina Económica, no solo económicamente, sino también contribuyendo a divulgar su tarea”.

La entidad empresarial había colaborado en el pasado con organizaciones como Cáritas, el Banco de Alimentos o Proyecto Hombre, una línea de actuación que se vio interrumpida durante la crisis económica y que ahora se pretende retomar. 

Una exposición benéfica para apoyar al comedor social

Como primera acción, el Área Empresarial del Tambre promoverá una exposición colectiva de arte en un espacio céntrico de Santiago, cuya recaudación será destinada íntegramente a la Cocina Económica.

El proyecto estará coordinado por el directivo y artista Manuel Nieto, quien ya ha iniciado contactos con creadores para participar en la muestra, con la intención de consolidar una iniciativa solidaria de alcance cultural en la ciudad.

Desde la Cocina Económica, su superiora, sor Clara Gallego, valoró positivamente esta colaboración en un contexto de creciente demanda: “Estamos muy agradecidas de que el Tambre se haya fijado en la Cocina Económica, ya que los suministros alimentarios han bajado bastante y nuestros usuarios han aumentado”.

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