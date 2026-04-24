El Museo do Pobo Galego celebra su 50 aniversario como referente de la cultura gallega

El museo abrió sus puertas en 1977 tras su constitución en 1976 y cumple medio siglo de actividad cultural en Galicia Concello de Santiago

El Padroado do Museo do Pobo Galego ha celebrado su 50 aniversario este viernes, 24 de abril, en un acto al que han asistido representantes de las instituciones gallegas. "Es una institución útil, abierta e innovadora", ha subrayado el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo.

El evento ha sido inaugurado a mediodía con la interpretación musical de Carlos García Amigo, violonchelo, y Blanca Bello Sobral, viola, quiénes pusieron melodía entre las intervenciones de los locutores.

Tras ella, el secretario del Padroado, Francisco Javier Sanjiao, ha comenzado el acto recordando que el 24 de abril de 1976 se firmó el acta de constitución, y un año más tarde, el 29 de octubre de 1977, el Museo do Pobo Galego abrió sus puertas.

A continuación, el patrón fundador Xosé Manuel González Reboredo, ha destacado reflexionado sobre el significado del museo en estas cinco décadas de actividad y sobre el papel del Padroado en la construcción y continuidad de este proyecto colectivo.

Durante la jornada, se han recopilado las voces protagonistas de la historia del Museo, en diferentes formatos, entre ellos una pieza audiovisual realizada por Seispés Producións Creativas. Además, Faia Síaz interpretó cuatro cantos tradicionales.

En este contexto, el director xeral de Cultura da Xunta de Galicia, Anxo M. Lorenzo Suárez, ha destacado la institución como un "pilar" en el estudio y conservación de la cultura gallega. "Este museo se convirtió en un referente esencial no solo por la riqueza de sus fondos y colecciones, sino por la capacidad que este museo siempre tuvo para ofrecer lectura viva de la cultura gallega", ha remarcado, ampliando que estuvo a la "vanguardia" en la producción de conocimiento alrededor de la identidad gallega.

Asimismo, ha señalado que su valor "no solo reside en el trabajo académico" sino en la apertura de puertas para difundir la cultura a todo tipo de públicos. "Es una institución útil, innovadora y abierta", ha enfatizado.

Por su parte, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha destacado que el autor, Ramón Otero Pedrayo, "estaría orgullosísima de la labor" realizada en el museo, cuya trayectoria "representa a todo el pueblo gallego".

También, ha puesto en valor el apoyo del Ayuntamiento de la capital gallega, que "estuvo prácticamente poniendo los cimientos" del espacio, que fue cedido. Sanmartín ha reivindicado el lugar como un "hogar cultural y de identidad para el pueblo gallego" y ha insistido en la "importancia" de que siga siendo así.

La presidenta del Padroado, Concepción Losada Vázquez, fue la encargada de clausurar el acto, expresando su agradecimiento a todas las personas que integraron la entidad en estos cincuenta años y reafirmando su "compromiso" para sostener en el tiempo el proyecto del museo.

Además, ha hecho referencia a la dedicación del personal técnico, "un orgullo para este museo y para este Padroado". "Celebramos el camino recorrido", ha concluido, "con el orgullo de continuar esta tarea sobre los hombros de los gigantes que nos precedieron".

Finalmente, los asistentes entonaron el himno gallego acompañados por Oli Xiráldez y su gaita.