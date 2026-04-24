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Santiago de Compostela

El BNG pide reforzar Alvedro y Peinador ante el cierre del aeropuerto de Santiago

El diputado Néstor Rego reclama a Aena más medios y personal para evitar el colapso de las terminales durante los 35 días de inactividad en Lavacolla

Agencias
24/04/2026 16:09
Vista aérea del Aeropuerto de Santiago
El cierre temporal del aeropuerto de Santiago durante 35 días obligará a desviar vuelos a A Coruña y Vigo
Cedida
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El BNG ha demandado a Aena que refuerce los aeropuertos de A Coruña (Alvedro) y Vigo (Peinador) ante el cierre temporal de la terminal de Santiago de Compostela, que durará 35 días y que provocará la derivación de vuelos a los otros aeródromos gallegos.

El diputado nacionalista Néstor Rego ha pedido a Aena que explique "con transparencia" el plan diseñado para hacer frente a esta "situación extraordinaria", y ha instado a que adopte medidas "reales" que eviten el "colapso" de las infraestructuras, garantizando los derechos de las personas usuarias.

Néstor Rego ha señalado que Aena prevé aumentar en un 70 % las operaciones en Alvedro, hasta los 856 vuelos, "sin que exista una planificación clara ni garantías de refuerzo suficiente de personal, medios técnicos y servicios".

Por ello, el BNG pide que se aumente de inmediato la dotación de las terminales de A Coruña y Vigo, para hacer frente al incremento de la demanda.

En ese sentido ha alertado de que resulta "especialmente grave" la situación de las torres de control privatizadas en esos dos aeropuertos, donde el personal está en huelga indefinida "por las condiciones laborales precarias y la falta de efectivos". Por eso, ha insistido en la necesidad de actuar sobre la empresa concesionaria para garantizar más personal y la continuidad segura del servicio.

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