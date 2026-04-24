Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Curtocircuíto abre convocatoria para a 23ª edición con premios de ata 3.000 euros

O festival recibirá curtametraxes ata o 1 de xuño para competir nas súas seccións internacionais, galegas e de novos talentos

Redacción
24/04/2026 12:21
O festival levarase a cabo en Santiago do 30 de xuño ao 5 de xullo
O festival levarase a cabo en Santiago do 30 de xuño ao 5 de xullo
Curtocircuíto
Festival Internacional de Cinema Curtocircuíto abre o prazo de inscrición de curtametraxes para a súa 23ª edición, que se celebrará en Santiago de Compostela do 30 de xuño ao 5 de xullo de 2026. A convocatoria, aberta ata o 1 de xuño, convida a cineastas, produtoras e creadoras de todo o mundo a presentar as súas propostas nas distintas seccións competitivas do certame.

As obras poderán enviarse de balde a través da plataforma en liña Shortfilmdepot, cumprindo cos requisitos técnicos e formais establecidos nas bases, entre eles un máximo de 60 minutos de duración, que fosen estreadas con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2026 e que non participasen noutras edicións do certame.

Cada persoa ou entidade poderá presentar tantas curtametraxes como desexe, sempre que cada unha delas se rexistre de maneira independente.

A listaxe de curtametraxes seleccionadas —tanto en competición como en seccións paralelas— farase pública nas semanas previas á celebración do festival.

Un espazo para a exploración cinematográfica contemporánea

Curtocircuíto mantén a súa aposta pola diversidade estética e narrativa, admitindo traballos sen limitación de xénero, temática ou lingua. As obras seleccionadas competirán nas seccións Cosmos, Planeta GZ e Supernova. A sección oficial Cosmos reúne propostas internacionais que exploran novos camiños do cinema contemporáneo; Planeta GZ está dedicada ás producións galegas; e Supernova céntrase en primeiras obras e novos talentos, favorecendo o acceso ao circuíto profesional.

A organización será a encargada de asignar a sección final de cada filme, independentemente da súa inscrición inicial, e cada obra poderá optar unicamente aos premios correspondentes á categoría na que participe, ademais do Premio do Público e do Premio do Xurado Novo.

Premios e recoñecementos

O festival contará cun amplo palmarés que recoñece tanto a excelencia artística como a innovación. Entre os galardóns destacan o Premio Cosmos á Mellor Filme (3.000 €), o Premio á Filme Innovador (1.000 €), o Premio GZ á Mellor Filme Galego (2.000 €), o Premio Supernova (1.000 €), así como o Premio do Público, o Premio do Xurado Novo e o Premio Especial Curtocircuíto Atlas, que distingue traxectorias relevantes no ámbito audiovisual

