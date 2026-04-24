Baile para mayores en Milladoiro: Jupemi organiza una tarde de música y convivencia este domingo

Participantes en una actividad de ocio organizada por Jupemi Cedida

La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Milladoiro (Jupemi) celebrará este domingo 26 de abril una jornada de baile y música dirigida a sus socios, en una iniciativa que busca promover el envejecimiento activo y la convivencia entre las personas mayores del área de Santiago.

La actividad tendrá lugar entre las 18.00 y las 20.00 horas en el local social de la asociación, situado en la Rúa Figueiras, 3 Bajo, en O Milladoiro. El evento contará con la participación de una animadora, encargada de dinamizar la jornada y garantizar un ambiente participativo.

El baile está concebido como un encuentro exclusivo para socios, aunque cada participante podrá acudir acompañado de una persona, siempre que esta también sea jubilada o pensionista.