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Santiago de Compostela

Baile para mayores en Milladoiro: Jupemi organiza una tarde de música y convivencia este domingo

La asociación propone una tarde festiva en su local social con animación y actividades para sus socios

Eladio Lois
Eladio Lois
24/04/2026 10:00
Participantes en una actividad de ocio organizada por Jupemi
Participantes en una actividad de ocio organizada por Jupemi
Cedida
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La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Milladoiro (Jupemi) celebrará este domingo 26 de abril una jornada de baile y música dirigida a sus socios, en una iniciativa que busca promover el envejecimiento activo y la convivencia entre las personas mayores del área de Santiago. 

La actividad tendrá lugar entre las 18.00 y las 20.00 horas en el local social de la asociación, situado en la Rúa Figueiras, 3 Bajo, en O Milladoiro. El evento contará con la participación de una animadora, encargada de dinamizar la jornada y garantizar un ambiente participativo.

El baile está concebido como un encuentro exclusivo para socios, aunque cada participante podrá acudir acompañado de una persona, siempre que esta también sea jubilada o pensionista. 

Una asociación centrada en la vida activa tras la jubilación

Desde Jupemi destacan que este tipo de actividades forman parte de su apuesta por una vida activa, saludable y socialmente enriquecedora tras la jubilación.

La asociación organiza de forma habitual propuestas como gimnasia, yoga, manualidades o juegos de mesa, a las que se suma la iniciativa ‘Semente de Risas’, orientada a fomentar el movimiento y el ocio adaptado a distintos niveles de movilidad.

Jupemi, entidad sin ánimo de lucro, reúne a personas jubiladas y pensionistas de Milladoiro y su entorno con el objetivo de promover la convivencia y el ocio compartido, incluyendo también excursiones y salidas.

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