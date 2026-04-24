Así suena ‘Familia S.L.’, el tema más crudo de Carlangas antes de su nuevo disco

El artista compostelano Carlangas ha presentado ‘Familia S.L.’, el último adelanto de su próximo disco, Universo Paralelo, que verá la luz el 29 de mayo. El nuevo tema llega como una de las piezas más intensas y personales de esta etapa en solitario, marcada por un sonido más directo y un discurso más afilado.

Con una base de rock eléctrico y guitarras contundentes, el músico gallego construye en ‘Familia S.L.’ un relato de desencanto y traición que se mueve entre la tensión emocional y la crítica. La canción destaca por su tono honesto y descarnado, en una línea que refuerza la evolución artística del que fuera líder de Novedades Carminha.

El tema bebe de referencias sonoras cercanas al guitarrerismo de bandas como Sonic Youth o The Breeders, combinando intensidad musical con un mensaje que apunta a la resiliencia y reconstrucción personal.

Así fue el concierto de Carlangas en Santiago: una ciudad convertida en pista de baile Más información

Cuenta atrás para ‘Universo Paralelo’ y nueva gira

‘Familia S.L.’ completa la serie de adelantos de Universo Paralelo, tras los lanzamientos previos del tema que da título al disco, ‘Podría ser peor’ —con la colaboración de Leiva— y ‘Problemas’, junto a Dear Joanne.

El nuevo álbum supone el tercer trabajo en solitario de Carlangas y llega en un momento de consolidación de su carrera tras su etapa al frente de una de las bandas más influyentes del panorama indie estatal.

En paralelo, el artista compostelano ha anunciado nuevas fechas de su gira, que incluirá paradas en salas destacadas como La Riviera (Madrid) y Sala Apolo (Barcelona) en otoño, además de su presencia en algunos de los principales festivales del país, como O Son do Camiño, el FIB, el Granada Sound, el Cooltural Fest, el Festival de Les Arts o el Sonorama Ribera.