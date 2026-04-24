Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Ameijeiras defiende en Santiago que “ninguno de los tres aeropuertos de Galicia sobra” y rechaza su especialización

El exdirector del aeródromo compostelano apuesta por promocionar destinos y cuestiona los datos sobre el uso de Oporto por pasajeros gallegos

Eladio Lois
Eladio Lois
24/04/2026 12:09
El debate, titulado “Galicia, tres aeropuertos, un modelo a decidir”, se enmarca en el ciclo ‘Compostela 2023-2026
El debate, titulado “Galicia, tres aeropuertos, un modelo a decidir”, se enmarca en el ciclo ‘Compostela 2023-2026
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El exdirector general de Aviación Civil del Gobierno y exdirector del aeropuerto de Santiago, Manuel Ameijeiras Vales, ha defendido en la capital gallega que “Galicia tiene tres aeropuertos y ninguno de ellos sobra en absoluto”, en el marco de una mesa de debate celebrada en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago. 

“La clave es promocionar destinos”

Durante su intervención, Ameijeiras se mostró contrario a la especialización de las terminales gallegas, una opción que, a su juicio, no es viable en el contexto actual. Así, subrayó que “nadie, ni siquiera AENA, puede imponer una ruta aérea en un mercado totalmente liberalizado”, en referencia al funcionamiento del transporte aéreo.

En este sentido, defendió que la estrategia debe centrarse en hacer atractivos los destinos y garantizar su rentabilidad: “la clave en este momento es seducir, es decir, promocionar destinos”, afirmó, insistiendo en la necesidad de presentar “casos de negocio completos con análisis de rentabilidad”

Críticas a los datos sobre el aeropuerto de Oporto

El exresponsable de Aviación Civil recordó que los tres aeropuertos gallegos superan el millón de pasajeros anuales, una cifra que considera suficiente para garantizar su viabilidad individual. Además, destacó que su integración en la red de AENA incrementa su productividad.

Ameijeiras también cuestionó algunas estimaciones sobre el uso del aeropuerto de Oporto por parte de viajeros gallegos, señalando que “se ha publicado una cifra exagerada” tanto de pasajeros que utilizan la terminal portuguesa como de turistas internacionales que llegan a Galicia a través de ella.

El debate, titulado “Galicia, tres aeropuertos, un modelo a decidir”, se enmarca en el ciclo ‘Compostela 2023-2026. Presente y futuro’ y fue retransmitido en directo, consolidando a Santiago como espacio de reflexión sobre el modelo aeroportuario gallego.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El presidente de la Xunta mantuvo un encuentro con operadores turísticos en Pekín para presentar Galicia como destino internacional de referencia

Rueda promociona Galicia en Pekín y anima al turismo chino a visitar el Camino de Santiago
Adriana Quesada
El encuentro reunió en la Cidade da Cultura a profesionales de la ingeniería de ambos lados del Miño para debatir sobre las conexiones estratégicas de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal

Ingenieros de Galicia y el Norte de Portugal analizan en Santiago las infraestructuras clave de la Eurorregión
Redacción
Agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional en una foto de archivo

JuntosPolGC denuncia falta de medios y respaldo legal para las fuerzas de seguridad
Eladio González Lois
De esquerda a dereita, Jesús Salgado, Lorena Añón e Jorge Sobral

Relacións Laborais reivindica o seu peso académico e investigador no Día do Traballo
Redacción