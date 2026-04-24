Ameijeiras defiende en Santiago que “ninguno de los tres aeropuertos de Galicia sobra” y rechaza su especialización

El debate, titulado “Galicia, tres aeropuertos, un modelo a decidir”, se enmarca en el ciclo ‘Compostela 2023-2026 Cedida

El exdirector general de Aviación Civil del Gobierno y exdirector del aeropuerto de Santiago, Manuel Ameijeiras Vales, ha defendido en la capital gallega que “Galicia tiene tres aeropuertos y ninguno de ellos sobra en absoluto”, en el marco de una mesa de debate celebrada en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago.

“La clave es promocionar destinos”

Durante su intervención, Ameijeiras se mostró contrario a la especialización de las terminales gallegas, una opción que, a su juicio, no es viable en el contexto actual. Así, subrayó que “nadie, ni siquiera AENA, puede imponer una ruta aérea en un mercado totalmente liberalizado”, en referencia al funcionamiento del transporte aéreo.

En este sentido, defendió que la estrategia debe centrarse en hacer atractivos los destinos y garantizar su rentabilidad: “la clave en este momento es seducir, es decir, promocionar destinos”, afirmó, insistiendo en la necesidad de presentar “casos de negocio completos con análisis de rentabilidad”.

Críticas a los datos sobre el aeropuerto de Oporto

El exresponsable de Aviación Civil recordó que los tres aeropuertos gallegos superan el millón de pasajeros anuales, una cifra que considera suficiente para garantizar su viabilidad individual. Además, destacó que su integración en la red de AENA incrementa su productividad.

Ameijeiras también cuestionó algunas estimaciones sobre el uso del aeropuerto de Oporto por parte de viajeros gallegos, señalando que “se ha publicado una cifra exagerada” tanto de pasajeros que utilizan la terminal portuguesa como de turistas internacionales que llegan a Galicia a través de ella.

El debate, titulado “Galicia, tres aeropuertos, un modelo a decidir”, se enmarca en el ciclo ‘Compostela 2023-2026. Presente y futuro’ y fue retransmitido en directo, consolidando a Santiago como espacio de reflexión sobre el modelo aeroportuario gallego.