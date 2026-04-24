Santiago de Compostela

A música tradicional toma os barrios: volve 'No Campo de Fóra' con concertos gratuítos en todo Santiago

O ciclo impulsado por aCentral Folque e o Concello levará unha ducia de actuacións e paseos musicais polos centros socioculturais ata finais de xuño

Redacción
24/04/2026 06:47
Presentación dunha nova edición do ciclo "No Campo de Fóra", con concertos e actividades arredor da música tradicional en distintos barrios de Santiago
Concello de Santiago
O próximo sábado, 25 de abril, bota a andar unha nova edición de “No Campo de Fóra”, o ciclo de concertos e actividades ao redor da música tradicional impulsado pola escola de música aCentral Folque en colaboración coas concellarías de Capital Cultural e Centros Socioculturais. Ata finais de xuño, están previstas unha ducia de actuacións noutros tantos centros socioculturais, e dous paseos musicais sobre o patrimonio musical de Compostela. Todas as actividades son de balde.

A concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao; o edil de Centros Socioculturais, Xan Duro; e Mauro Sanín, de aCentral Folque, deron conta da posta en marcha dunha nova edición de “No Campo de Fóra”, un ciclo de concertos e actividades didácticas que tén como obxectivo levar a nova música tradicional aos barrios e parroquias, chegando a públicos diversos con propostas accesibles e de enorme calidade. Nesta ocasión aCentral Folque deseñou unha programación con formatos estilísticos variados e complementarios, que lle da continuidade a propostas que foron moi ben acollidas en anos anteriores.

Doce concertos

O programa comeza este sábado 25 abril, coa actuación dos músicos de Dueto Brasil a partir das 12.30 horas no centro sociocultural de Conxo. No xoves 30, “No campo de fóra” levará a Begoña Olavide e Carlos Paniagua ao CSC do Ensanche, cun concerto didáctico sobre os salterios medievais.

Xa en maio, o CSC de Vite acollerá o martes 5 a a ctuación do catalán Xavi Lozano, cun espectáculo para o público familiar baseado na utilización de obxectos cotiás para demostrar que a música está en todas partes. Tamén para as familias, o 6 de maio está previsto, no centro sociocultural das Fontiñas, o espectáculo “O pracer do azul”, baseado en textos de Begoña Caamaño, a autora á que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. A proposta corre a cargo de María Faltri e Denise Armas.

A programación continúa coa actuación de Meninos do pandeiro no CSC de Aríns o 15 maio e co dueto de Servando Barreiro e Xico de Carinho o 26 de maio en Bando.

Para o mes de xuño están previstos outros seis concertos: o día 2 Ugia Pedreira estará no CSC de Marantes; Títeres Seisdedos actuará o día 5 no CSC do Castiñeiriño; Napoleão Ribeiro e Nuno Dias ofrecerán un concerto no centro sociocultural da Trisca o 6 de xuño; Sofía Espiñeira estará o día 8 no CSC Marusa e Coralia; o CSC do Romaño acollerá a actuaclión das 3 netas da Pementela o 17 de xuño; e, por último, a Aula Folque de aCentral Folque pechará o ciclo cunha actuación no CSC de Figueiras o 25 de xuño.

Paseos musicais

O ciclo inclúe tamén os “Paseos musicais”, roteiros especializados sobre o patrimonio musical de Santiago para entender os contextos e lugares. Esta serie pretende cubrir diferentes épocas históricas e coas propostas de Isabel Rei, pesquisadora, mestra e guitarrista que ten feito un roteiro sobre a iconografía musical na cidade, e Alfonso Espiño, investigador e músico sobre a música pop feita desde Compostela. Serán conferencias en movemento para público reducido e curioso, os días 3 e 10 de xuño.

