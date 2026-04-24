A Escola Municipal de Música organiza un obradoiro para crear instrumentos con materiais vexetais
A actividade, impartida por Pablo Carpintero Arias, busca achegar a tradición musical popular ao público familiar
A Escola Municipal de Música acolle este sábado, 25 de abril, un obradoiro de construción de instrumentos musicais sinxelos con elementos vexetais dirixido ao público familiar. A actividade dará comezo ás 11.00 horas e será impartida por Pablo Carpintero Arias, investigador, músico e construtor de instrumentos musicais tradicionais.
A concelleira de Educación, Míriam Louzao, e o director da Escola Municipal de Música, Fernando Rey, presentaron este venres a iniciativa e convidan as familias a gozar desta actividade lúdica e formativa.
A actividade está orientada principalmente ao público infantil, aínda que tamén poden participar persoas adultas. O obxectivo é achegar os nenos e nenas á tradición musical popular a través da fabricación de instrumentos que antigamente elaboraban eles mesmos con materiais vexetais e naturais.
Durante o obradoiro ensinarase a construción de distintos instrumentos tradicionais, como asubíos de diversos tipos, carrizos, cantagaliños, gaitas de centeo e outros útiles sonoros propios da tradición popular.
Pablo Carpintero Arias desenvolveu durante máis de 30 anos un destacado labor de investigación etnográfica no noroeste da península Ibérica, recompilando un importante arquivo de gravacións de campo actualmente depositado no Museo do Pobo Galego.
O seu traballo céntrase no folclore infantil, na gaita de fol e nos instrumentos tradicionais do noroeste peninsular. É doutor en Ciencias pola Universidade de Santiago de Compostela, onde foi profesor, e desde 2010 dedícase profesionalmente á música e á construción de instrumentos.
Participou en proxectos de recuperación do patrimonio cultural inmaterial, colaborou coa UNESCO e é autor de publicacións de referencia como Os instrumentos musicais na tradición galega, galardoada co Premio Antón Losada Diéguez. Ademais, desenvolve unha importante actividade divulgativa a través de cursos, charlas, concertos e reconstrución de instrumentos históricos.