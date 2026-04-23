UGT convoca una concentración ante los juzgados de Santiago para denunciar la situación laboral en el Tribunal de Instancia

Juzgados de Santiago de Compostela EP

El sindicato UGT-Servizos Públicos-Xustiza ha convocado para este jueves, 23 de abril, una concentración frente a los juzgados de Santiago con el objetivo de denunciar las condiciones laborales del personal funcionario del Tribunal de Instancia.

La movilización está prevista a partir de las 12.00 horas ante la puerta principal del Edificio Judicial, en la Rúa Viena, y pretende visibilizar, según el sindicato, las dificultades derivadas del nuevo sistema judicial implantado.

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Desde UGT sostienen que existe un “forte desaxuste” entre as esixencias do novo sistema e os medios existentes, lo que estaría generando condiciones laborales precarias y afectando también al servicio prestado a la ciudadanía.

Entrega de un manifiesto y denuncia institucional

Durante el acto está prevista la lectura y entrega de un manifiesto firmado por la práctica totalidad del personal funcionario del Tribunal de Instancia de Santiago, así como la exposición de las iniciativas ya trasladadas a distintas instituciones.

En concreto, el sindicato informa de que se han remitido escritos a la Valedora do Pobo, al Defensor del Pueblo y a los grupos parlamentarios, con el fin de trasladar esta problemática y solicitar medidas.

UGT denuncia que la falta de previsión y organización en la implantación del nuevo modelo está provocando una situación que califican de “insostible”, con consecuencias tanto en la carga de trabajo del personal como en la calidad del servicio público.