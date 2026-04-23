Santiago leva o consumo responsable ás aulas: preto de 250 estudantes participarán en encontros este mes
A iniciativa municipal busca concienciar a mocidade sobre o impacto das súas compras e promover o apoio ao comercio de proximidade e á sustentabilidade
O Concello de Santiago, a través do departamento de Xuventude, ten en marcha un programa de charlas nos centros educativos para promover un consumo máis responsable entre os mozos e mozas, e animalas a facer as súas compras no comercio local.
Os encontros comezaron a semana pasada no IES da Pontepedriña, e ata finais deste mes chegarán a uns 250 rapaces e rapazas de diferentes centros de Santiago.
O obxectivo da iniciativa é animar os mozos e mozas a practicaren un consumo máis consciente, sabendo que o que compran e onde o compran tén consecuencias socioeconómicas. Trátase de explicar que o consumo responsable é aquel que tén en conta cuestións vinculadas á xustiza social, a sustentabilidade ambiental ou o desenvolvemento económico. Nese sentido, durante os encontros promóvese a compra nos establecementos de proximidade ou a a adquisición de produtos de segunda man cando sexa posible.
Nas charlas tamén se lle explica o alumnado o importante papel que ten o tecido comercial na construción das cidades a na creación de rede nos barrios. Nese sentido, dáse conta de iniciativas que desenvolve o Concello de Santiago como a campaña “12 Comercios, 12 Sensibilidades”, na que colaboran establecementos comerciais de proximidade e entidades sociais que desenvolven o seu traballo en Compostela.