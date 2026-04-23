Santiago impulsa un programa para crear nuevos productos turísticos y descongestionar el centro

Presentación del programa municipal de creación de productos turísticos en Santiago Concello de Santiago

El Ayuntamiento de Santiago ha puesto en marcha un programa de creación de productos turísticos que tiene como objetivo "diversificar y construir" un modelo turístico "más equilibrado".

Así lo han presentado este jueves, en rueda de prensa, la concejala de Turismo, Míriam Louzao; el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; y el responsable de la empresa adjudicataria del programa Víctor Sixto.

Esta iniciativa, que es gratuita para las entidades participantes, busca definir nuevos productos turísticos que permitan diversificar la oferta, redistribuir los flujos de visitantes para aliviar la presión sobre la ciudad histórica y dar visibilidad a recursos más desconocidos.

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Las empresas participantes, que ya pueden inscribirse en esta iniciativa, estarán acompañadas durante todo el proceso y tendrán a su disposición cursos y talleres de formación.

Como resultado obtendrán un catálogo de experiencias turísticas que será probado con clientes reales para evaluar la validez de dichas experiencias y recogerán cerca de 1.000 opiniones antes de ser comercializadas.

El programa se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística de Destino (PSTD), dotado con tres millones de euros y financiado a partes iguales por la Secretaría de Estado de Turismo, el Ayuntamiento de Santiago y la Xunta de Galicia.