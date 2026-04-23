Santiago celebra el Día del Libro con la suelta de un centenar de ejemplares en parques y zonas verdes

La Biblioteca José Saramago organizó una suelta de libros en distintos puntos de la ciudad para animar a los vecinos a la lectura

La Biblioteca José Saramago, integrada en la rede de Centros Socioculturais, celebró este jueves el Día del Libro con una suelta de libros por diferentes parques y zonas verdes de la ciudad, en una iniciativa que buscó acercar la lectura a la ciudadanía y fomentar el hábito lector.

A lo largo de la jornada se distribuyeron cerca de un centenar de volúmenes, que fueron depositados en espacios públicos de Compostela para que los vecinos y vecinas pudieran encontrarlos y llevárselos de forma gratuita.

La acción comenzó a mediodía y se desarrolló durante toda la jornada en distintos puntos de la ciudad, en el marco de la programación especial del 23 de abril.

La Biblioteca José Saramago se ha consolidado como un equipamiento de proximidad y una de las principales puertas de acceso a la lectura en Santiago. Según los últimos datos disponibles, en el último año registró más de 16.500 préstamos, alrededor de mil más que el ejercicio anterior, y alcanzó cerca de 7.000 carnés activos, tras incorporar 370 nuevas personas usuarias.