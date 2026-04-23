Santiago de Compostela
Santiago acogerá una concentración contra la guerra en Oriente Medio
La movilización forma parte de una convocatoria simultánea en varias ciudades gallegas en apoyo a Palestina
La plaza del Toural de Santiago de Compostela será escenario este viernes, 25 de abril, de una concentración contra la guerra en Oriente Medio, en el marco de una movilización convocada de forma simultánea en distintas localidades gallegas.
La protesta está prevista para las 12.00 horas y se enmarca dentro de una jornada de movilización que también tendrá lugar en ciudades como A Coruña, Vigo, Lugo o Pontevedra
Bajo el lema 'Debemos parar a guerra en Oriente Medio. Non esquezades Gaza', la convocatoria busca visibilizar el rechazo al conflicto y mostrar apoyo a la población palestina, tal y como recoge el cartel difundido por la organización