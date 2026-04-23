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Santiago de Compostela

Santiago acogerá una concentración contra la guerra en Oriente Medio

La movilización forma parte de una convocatoria simultánea en varias ciudades gallegas en apoyo a Palestina

Eladio Lois
Eladio Lois
23/04/2026 06:58
Presentación de la concentración
Presentación de la concentración
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La plaza del Toural de Santiago de Compostela será escenario este viernes, 25 de abril, de una concentración contra la guerra en Oriente Medio, en el marco de una movilización convocada de forma simultánea en distintas localidades gallegas.

La parte inferior de la plaza de la Quintana fue durante fue lugar de enterramiento hasta 1780, cuando por razones sanitarias y falta de espacio se optó por el cementerio de San Domingos de Bonaval, y más tarde, por el actual camposanto de Boisaca

La Quintana acogerá un canto colectivo en homenaje a la Revolución de los Claveles

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La protesta está prevista para las 12.00 horas y se enmarca dentro de una jornada de movilización que también tendrá lugar en ciudades como A Coruña, Vigo, Lugo o Pontevedra

Bajo el lema 'Debemos parar a guerra en Oriente Medio. Non esquezades Gaza', la convocatoria busca visibilizar el rechazo al conflicto y mostrar apoyo a la población palestina, tal y como recoge el cartel difundido por la organización

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