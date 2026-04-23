Policías nacionales denuncian condiciones “tercermundistas” en Santiago

La Confederación Española de Policía (CEP), durante su movilización CEP

La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado la situación en la que trabajan los agentes de la Policía Nacional en Santiago de Compostela tras el incendio que, hace más de dos meses, dejó inutilizada gran parte de la comisaría. El sindicato asegura que los efectivos continúan desempeñando su labor en “condiciones tercermundistas” y prestando un servicio “precario” a la ciudadanía. “

Según la CEP, el incendio afectó a buena parte de las dependencias policiales, a más de 40 vehículos y a numerosos medios materiales, sin que hasta el momento se haya dado una solución adecuada por parte del Ministerio del Interior.

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El sindicato denuncia que los agentes trabajan “hacinados en oficinas provisionales que no pasarían ninguna inspección de prevención de riesgos laborales” y que atienden a los ciudadanos en “instalaciones deplorables, sin espacio, sin intimidad o en un campamento improvisado en el Obradoiro para el servicio del DNI”.

Asimismo, advierten de que la comisaría actual es “irrecuperable” sin una intervención de gran calado, por lo que reclaman la construcción de una nueva comisaría en Santiago que permita ofrecer un servicio adecuado a la ciudadanía.

Alerta por el aumento de la criminalidad en la ciudad

La CEP vincula esta situación con el incremento de la delincuencia en la capital gallega. Según los datos que citan del Ministerio del Interior, en 2025 se registraron 82 delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias, un 39% más que en 2024 y la cifra más alta de la última década.

Además, el sindicato apunta a un aumento de más del 121% en este tipo de delitos entre 2019 y 2025, así como a un crecimiento de la criminalidad convencional del 21,7% y de la cibercriminalidad en un 60,12% en ese mismo periodo.

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En términos globales, la criminalidad total en Santiago ha pasado de 4.046 delitos en 2019 a 5.171 en 2025, lo que supone un incremento del 27,87%, según refleja el gráfico incluido en la nota (página 3).

Ante esta situación, la CEP exige al Ministerio del Interior que adopte medidas urgentes y reclama que el titular del departamento visite la ciudad para conocer de primera mano la situación: “que venga a Santiago y sea testigo directo de la magnitud de la desgracia”, subrayan.