Santiago de Compostela

Padrón lanza su primera ruta turística ‘pet friendly’

La actividad, gratuita y guiada, se celebrará el 2 de mayo y busca atraer un turismo más sostenible y adaptado a nuevas demandas

Eladio Lois
23/04/2026 09:40
Fachada del Concello de Padrón
El Concello de Padrón celebrará el próximo sábado 2 de mayo su primera actividad turística ‘pet friendly’, una propuesta innovadora bajo el título Desfruta o Padrón Xacobeo co teu can que permitirá recorrer el municipio acompañado de mascotas.

La iniciativa consistirá en una ruta guiada de tres kilómetros, que se desarrollará entre las 11.00 y las 13.30 horas y que será totalmente gratuita para las personas participantes.

Organizada en colaboración con la agencia especializada Rekunchos, la actividad pretende ofrecer una experiencia que combine patrimonio, naturaleza y convivencia responsable con animales, en línea con las nuevas tendencias del sector turístico.

Un modelo turístico más sostenible e inclusivo

Desde el gobierno local, la concejala de Turismo, Chus Campos, subraya que esta propuesta responde a la creciente demanda de experiencias adaptadas a quienes viajan con mascotas. Según explicó, “cada vez máis persoas viaxan coas súas mascotas e buscan experiencias sostibles, de calidade e en contacto coa contorna”.

La iniciativa busca así reforzar la imagen de Padrón como un destino innovador dentro del Camino de Santiago, ampliando su oferta más allá del turismo tradicional y apostando por un modelo más inclusivo y respetuoso con el entorno.

El Concello destaca que esta actividad supone un paso más en su estrategia de promoción turística vinculada al territorio, al patrimonio cultural y al respeto por el medio natural.

Las personas interesadas podrán inscribirse previamente y obtener más información a través de los canales habilitados por la organización.

