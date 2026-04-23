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Santiago de Compostela

Ópticos alertan: el 30 de abril será clave para planificar cómo ver el eclipse de agosto

Especialistas alertan del riesgo de mirar al Sol sin protección y recomiendan probar las gafas homologadas antes de la cita

Eladio Lois
Eladio Lois
23/04/2026 06:15
Las gafas homologadas son imprescindibles para observar el eclipse con seguridad
Las gafas homologadas son imprescindibles para observar el eclipse con seguridad
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Galicia se prepara para uno de los fenómenos astronómicos más esperados del siglo, el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, que será el primero visible desde la comunidad desde 1912 y no se repetirá hasta el año 2180. Sin embargo, antes de esa cita habrá una jornada clave: el 30 de abril, conocido como el “día gemelo del eclipse”.

Según explica el Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia, ese día el Sol ocupará exactamente la misma posición en el cielo que tendrá durante el eclipse, lo que permitirá realizar una especie de ensayo general para planificar su observación.

En términos prácticos, si el 30 de abril se observa el Sol hacia el oeste alrededor de las 20.20 horas, se podrá comprobar el punto exacto en el que se producirá el eclipse en agosto. Este aspecto resulta especialmente relevante, ya que el fenómeno tendrá lugar muy cerca del horizonte, por lo que cualquier obstáculo podría dificultar su visibilidad.

Advertencias sobre los riesgos para la vista

El Colexio insiste en que nunca se debe mirar directamente al Sol, ni siquiera con gafas de sol, debido al riesgo de sufrir daños graves y permanentes en la retina, o incluso ceguera si la exposición es prolongada.

Para una observación segura, recomiendan utilizar gafas de eclipse homologadas (ISO 12312-2:2015), que reducen la luz solar en más de 30.000 veces y deben emplearse en periodos cortos, de unos 30 segundos, alternados con descansos.

Además, desaconsejan el uso de cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros específicos, así como cualquier método casero como cristales ahumados, radiografías o reflejos en el agua, ya que no garantizan la protección adecuada.

Los especialistas también advierten de que los niños presentan una mayor sensibilidad ocular y recomiendan acudir a urgencias si aparecen molestias visuales tras la observación. Del mismo modo, señalan que personas con problemas de visión o bajo los efectos de alcohol o drogas pueden presentar un mayor riesgo debido a la dilatación de las pupilas.

El Colexio subraya que la opción más segura es acudir a un establecimiento sanitario de óptica para recibir asesoramiento profesional y garantizar una observación sin riesgos.

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